蘆洲婦人夜歸 疑遭鋼珠彈隨機攻擊

2019-08-28 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市有1名周姓婦女，今天凌晨在蘆洲區光華路上行走，疑似遭人用BB槍隨機射擊鋼珠打中左小腿，她稍後到派出所報案，警方初步調閱監視器並至現場查訪，尚未發現可疑對象，將擴大調閱周邊監視器持續偵辦中。

周小姐說，昨晚自外返家途中，先到光華路的7-11操作ATM轉帳，大約午夜0時42分許走出店門不久便在路旁遇襲。她先是清楚聽見「咻！」一聲，頓時感覺左小腿表皮劇烈刺痛，同時似乎還聽見硬物墜地聲。

當時天色已晚，街上人車不多，周小姐覺得害怕，於是趕緊快步回家再檢查傷勢，她說起初以為是被橡皮筋射到，但是圓形傷口形狀和深度又不像，後來聽女兒形容，很像小時候看過男同學玩的BB槍鋼珠彈造成。

家人於是陪她返回現場察看，但並未看見任何鋼珠或可疑人士，卻讓她越想越害怕，萬一打到眼睛或頭部，傷害恐怕會很嚴重。接著連忙到延平派出所報案，並向市長信箱反應，今天早上再到醫院驗傷。

周小姐還說，報案的時候聽見警員跟她講：「這樣的狀況，要抓到人的機率不大！」令人感到頗為生氣，她說，民眾在路上遇到隨機攻擊，且可能是會造成嚴重傷害的鋼珠，無論案件線索是否容易偵辦，人民保母這樣說法，不但無法降低市民的恐懼，還會讓人覺得態度不夠積極。