小心被拖吊！北市國中小將開學 警籲：家長接送勿違停

2019-08-28 15:57 聯合報 記者郭頤╱即時報導



暑假進入尾聲，再過2天台北市中、小學即將開學，有鑑於過去開學日交通狀況較多，台北市警察局將在中、小學校門口、家長接送區及周邊道路增派員警疏導交通，並針對違規停車加強執法，計畫增加交通疏導崗位106處。

市警局表示，除學區周邊常態性的警力交管，已要求各分局增派員警執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，並增加交通疏導崗位106處，增添警力116名和義交5名，全力維護學校周邊道路交通秩序與學童上、下學安全。

交通警察大隊組長胡谷展指出，從過去經驗看來看，開學日上午7點30分左右，是學校周邊人潮與車潮最多的時刻，不少接送學童的家長會有違規停車情況，其中學校旁的家長接送區，僅供車輛臨停，不可熄火停車，請家長務必注意，以免造成交通秩序混亂。

胡谷展說，考量到這次開學有新生入學，如果家長需停車陪伴學童進入校園，應找合法停車空間，以免愛車遭到拖吊，他提醒，開車接送學童的家長，可以提早出門，先到學校附近找車位，也避免屆時人車擁擠耽誤時間。