救護車加裝電眼系統 與時間賽跑防車禍

2019-08-28 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



救護車與時間賽跑，將患者送醫途中容易發生車禍，台北市消防員發想在救護車身加裝廣角鏡頭，協助駕車隊員預見視線死角，減少事故發生，獲台北市政府創意提案「精進獎」冠軍。

提案的是台北市消防局第三大隊副中隊長洪修琳及隊員陳奇錄、趙崇易，3人蒐集分析資料，歷經半年試辦，以「行車電眼輔助系統」參賽，從12個入圍第2階段的市府局處團隊脫穎而出。