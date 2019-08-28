失智翁從淡水流浪到五股 熱心民眾報警助返養護中心

2019-08-28 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



日前有民眾在新北市二重疏洪道，發現1名老人獨自坐輪椅緩慢在馬路上移動，直覺不太對勁，連忙通報警方到場，原來是失智老人獨自從淡水某養護中心外出，結果迷路，幸好有熱心人士和警察協助，才讓老翁平安回到養護中心。

據了解，二重疏洪道腹地廣大，除了休閒設施周邊，防汛道路有些路段較偏僻，除了往來車輛，很少會有行人。這名陳先生事後在臉書社團我是五股人貼文，描述22日下午2時許路過疏洪一、四路口，心想這種地方怎麼會有行動不便坐輪椅的人。

他停下詢問對方是否需要幫助，卻發現老翁言語表達有困難，後來又有另1名路過的熱心民眾也停下來協助，由於擔心擔心發生意外，只好報警處理。

蘆洲警分局成州派出所警員高岳從曜、蘇上閔隨即駕車趕抵，發現老翁無法清楚表達姓名及住所等資訊，便先將他帶返派出所照顧。後來才問出，62歲的莊姓失智老翁，當天自淡水區某養護中心獨自搭公車到五股區下車，迷路坐著輪椅進入疏洪道，但是他無法說明為何會單獨外出。