新北警局防制詐騙有功 一個月內攔阻2千餘萬元

2019-08-27 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市警局積極防堵詐騙，與轄內金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業、物流業及旅宿業者建立聯防機制，並與鄰、里長、社區管委會、保全（住戶大樓、金融機構等）建立聯繫窗口管道，成立防詐友善通報網，擴大通報網絡，加強宣導反詐最新資訊，遇有民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺犯罪癥候，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌。

市警局統計上月至昨天，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新台幣2632萬餘元，警民合作攔阻成果顯著。為感謝銀行行員、超商店員、保全業者等積極協助攔阻民眾遭詐騙及通報情資，市長侯友宜今天上午特地前往市警局，於治安會報中表揚國泰世華、中華郵政、遠東銀行、中國信託、玉山銀行、上海銀行、土城農會及統一超商等共22名攔阻有功人員，並頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

市警局指出，近來易遭詐騙手法多為「猜猜我是誰」詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人接獲詐騙集團來電，假稱係被害人女兒，與被害人聊天過程表示因感冒而聲音沙啞，並以急用為由向被害人要求匯款15萬元。所幸被害人臨櫃匯款時，金融機構行員積極進行關懷提問，詢問被害人受款對象身分，行員察覺有異，且收款帳戶名與被害人所述對象不同，發現疑似遭詐騙，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項成功。

詐騙集團盜取民眾個資後，會佯裝親朋好友打電話裝熟、借錢及要求匯款，若有被害人質疑聲音聽起來跟平時不一樣，就以感冒咳嗽、訊號不佳等藉口掩飾，民眾接到自稱親友使用陌生號碼來電借錢或要求匯款，務必要透過原有聯絡方式再次查證，如對方稱係多年未見舊友，更應提高警覺、小心查證，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

市警局提醒，民眾切勿聽從他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失。