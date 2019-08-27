親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

新北警局防制詐騙有功 一個月內攔阻2千餘萬元

2019-08-27 20:11聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市警局積極防堵詐騙，與轄內金融機構、超商、遊戲點數販賣業者、計程車業、物流業及旅宿業者建立聯防機制，並與鄰、里長、社區管委會、保全（住戶大樓、金融機構等）建立聯繫窗口管道，成立防詐友善通報網，擴大通報網絡，加強宣導反詐最新資訊，遇有民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺犯罪癥候，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌。

市警局統計上月至昨天，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額共計達新台幣2632萬餘元，警民合作攔阻成果顯著。為感謝銀行行員、超商店員、保全業者等積極協助攔阻民眾遭詐騙及通報情資，市長侯友宜今天上午特地前往市警局，於治安會報中表揚國泰世華、中華郵政、遠東銀行、中國信託、玉山銀行、上海銀行、土城農會及統一超商等共22名攔阻有功人員，並頒發獎牌及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

市警局指出，近來易遭詐騙手法多為「猜猜我是誰」詐騙，本月成功攔阻案例中，有被害人接獲詐騙集團來電，假稱係被害人女兒，與被害人聊天過程表示因感冒而聲音沙啞，並以急用為由向被害人要求匯款15萬元。所幸被害人臨櫃匯款時，金融機構行員積極進行關懷提問，詢問被害人受款對象身分，行員察覺有異，且收款帳戶名與被害人所述對象不同，發現疑似遭詐騙，遂通報警方到場及時協助攔阻遭詐款項成功。

詐騙集團盜取民眾個資後，會佯裝親朋好友打電話裝熟、借錢及要求匯款，若有被害人質疑聲音聽起來跟平時不一樣，就以感冒咳嗽、訊號不佳等藉口掩飾，民眾接到自稱親友使用陌生號碼來電借錢或要求匯款，務必要透過原有聯絡方式再次查證，如對方稱係多年未見舊友，更應提高警覺、小心查證，慎防是類詐騙手法，避免財產損失。

市警局提醒，民眾切勿聽從他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，如遇行員、店員關懷提問時，勿聽信歹徒話術，應先確認自身用途，有困難即適時向行員及警方尋求協助，避免鉅額財產損失。

另為鼓勵警民合作共同打擊詐欺犯罪，民眾發現可疑詐欺犯嫌情資者，可主動通報警方，如有因而破案者經警政署審認核可後，通報有功民眾將獲頒獎勵金1萬元。新北市警方亦會持續與轄內相關業者警民合作，展現打擊不法效率與決心。

侯友宜與攔阻詐騙有功人員合影留念。記者柯毓庭／翻攝
侯友宜與攔阻詐騙有功人員合影留念。記者柯毓庭／翻攝
分享
新北市長侯友宜今天特地前往市警局，於治安會報中頒贈獎勵金1萬元，嘉獎攔阻詐騙有功...
新北市長侯友宜今天特地前往市警局，於治安會報中頒贈獎勵金1萬元，嘉獎攔阻詐騙有功人員。記者柯毓庭／翻攝
分享

詐騙集團詐欺

相關新聞

車禍人沒事怎麼做？ 警傳簡訊教戰SOP

2019-08-27 17:49

工人8度酒駕數值高達1.03 法庭上冤喊：只喝1瓶

2019-08-27 19:54

影／一度傳出發現遺體 但派員搜救仍男童仍下落不明

2019-08-27 19:42

北市工人施工不慎墜落電梯間 急救後仍不治

2019-08-27 19:36

影／女抱子墜樓釀兩死 大舅子飆罵妹夫「你啞巴嗎」

2019-08-27 18:53

影／國3上轎車不明原因急煞 後方來車追撞翻覆

2019-08-27 18:25

男子欲解約定存保單申請信貸 機靈行員阻詐保住150萬

2019-08-27 18:10

影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影

2019-08-27 17:29

過分！小三男童過馬路遭撞 車主肇事竟肇逃

2019-08-27 16:35

北市工人疑施工不慎 墜落電梯間命危送醫

2019-08-27 16:20

影／妙齡女子和男友吵架欲輕生 員警及時攔阻強制管束

2019-08-27 16:07

4消防隊員聯手成功救人 鹽水OHCA患者鬼門關前重生

2019-08-27 16:05

烏來失蹤男童警消搜救中 搜救人員傳意外受傷

2019-08-27 15:24

美食外送平台本月進駐嘉市 7天內3名外送員車禍

2019-08-27 15:07

影╱約克夏遭飼主機車拖行 婦人：忘記有綁狗

2019-08-27 14:54

林國慶遷戶籍被「查水表」？警方回應了

2019-08-27 14:50

監管帳戶詐騙老梗還是有人信 行員機警保住婦人90萬元

2019-08-27 14:45

超商司機送貨沒熄火 整輛貨車轉眼間被開走

2019-08-27 14:15

親友小叔土耳其受傷需百萬醫藥費？警阻詐騙

2019-08-27 14:10

疑因教養問題起口角 妻抱幼子墜樓雙亡

2019-08-27 14:07

酒醉男遭警壓制竟失去心跳呼吸 鄭文燦允諾家屬查明

2019-08-27 12:56

通緝犯遇警丟包 眼尖員警攔查毒品無所遁形

2019-08-27 12:06

尋失智男助團圓 台灣「肌肉戰警」更是暖警

2019-08-27 12:05

男子暈眩不適 撞進超商撞歪大門波及兩路人

2019-08-27 12:04

賓士C400被砸得遍體鱗傷 被害車主不告疑有內情

2019-08-27 11:45

南警外事宣導小組出版越、泰版「防制人口販運手冊」

2019-08-27 11:45

五股垃圾山找鞋失聯 民防人員陳屍排水溝

2019-08-27 11:41

台中老翁跌落水溝疑溺斃 檢警相驗中

2019-08-27 11:39

高雄小港凌晨透天厝火警 近7旬翁全身30%燒傷送醫

2019-08-27 11:36

退休師網路投資險遭騙130萬 原來是圈套

2019-08-27 11:07

疑因教養問題起口角 妻抱幼子從尚未交屋豪宅墜樓雙亡

2019-08-27 10:58

台中市清晨傳母子墜樓案 警消到場時二人已身亡

2019-08-27 10:28

影／宜蘭五結一汽修廠傳出爆炸聲後起火 無人傷

2019-08-27 09:08

老農巡田車禍亡 機車轎車全燒毀

2019-08-26 23:50

北市調查 想不開僅四分之一求助 只有兩成多會找專家

2019-08-26 23:49

45~64歲壓力世代 輕生人數攀升

2019-08-26 23:46

侄輕生 顏清標哭：怎會這樣？

2019-08-26 23:45

相隔1年多 小姊弟同條溪落水

2019-08-26 23:38

只記得「住萊爾富隔壁」 永和警助老婦返家

2019-08-26 23:03
看更多

熱門文章

獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心

2019-08-27 14:09

中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光

2019-08-27 17:30

過分！小三男童過馬路遭撞 車主肇事竟肇逃

2019-08-27 16:35

美食外送平台本月進駐嘉市 7天內3名外送員車禍

2019-08-27 15:07

私菸案羈押庭 吳宗憲報告法官：我沒犯罪！

2019-08-26 21:18

疑因教養問題起口角 妻抱幼子從尚未交屋豪宅墜樓雙亡

2019-08-27 10:58

玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05

影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影

2019-08-27 17:29

私菸案移審庭 檢察官爆：邱彰信的筆記本「異常缺頁」

2019-08-26 21:42

私菸案 吳宗憲喊無罪「做長官交代任務」百萬交保

2019-08-27 00:18

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

藝品拍賣官與人妻嘿咻 人夫精神痛苦獲賠30萬

2019-08-27 07:39

私菸案張恒嘉不認罪 「訂的既非毒品也非槍械」

2019-08-26 22:06

原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

2019-08-27 18:51

女兵遭強吻摸胸和下體洩慾 上校色狼判3月

2019-08-27 17:08

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚

2019-08-27 11:36

侄輕生 顏清標哭：怎會這樣？

2019-08-26 23:45

男子暈眩不適 撞進超商撞歪大門波及兩路人

2019-08-27 12:04

台中市清晨傳母子墜樓案 警消到場時二人已身亡

2019-08-27 10:28

酒醉男遭警壓制竟失去心跳呼吸 鄭文燦允諾家屬查明

2019-08-27 12:56

妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09

玉山銀副總涉詐領健保費 銀行局：7月就接獲檢舉

2019-08-27 18:10

搶銀行…行員躲桌下 沒人要幫他裝錢

2019-08-26 23:43

太巧！她超商取貨遇同名同姓 連手機末3碼也相同

2019-08-27 14:59

騙LV公司2.5萬運費 保二小隊長工作恐不保

2019-08-27 12:50

影／宜蘭五結一汽修廠傳出爆炸聲後起火 無人傷

2019-08-27 09:08

普悠瑪事故受害人董家經營餐廳火警 幸好無人傷

2019-08-26 22:08

恐嚇「我是特種部隊」 師傅硬上女徒弟判刑

2019-08-27 14:13

偷小貨車見警盤查 竟駕車衝撞遭判刑

2019-08-27 12:22

車禍人沒事怎麼做？ 警傳簡訊教戰SOP

2019-08-27 17:49

賓士C400被砸得遍體鱗傷 被害車主不告疑有內情

2019-08-27 11:45

他在夜店「撿男屍」露天性交 獲法官輕判

2019-08-27 18:16

退休師網路投資險遭騙130萬 原來是圈套

2019-08-27 11:07

台大美女教授論文造假案敗訴 法院駁回上訴

2019-08-27 16:48

服務業噩夢！試吃活動結束 大媽硬討不成還飆髒話

2019-08-27 18:57

遠航降職、調職樣樣來 高院逆轉判賠兩客艙長

2019-08-27 14:13

父子醫院前起口角 子嗆路人「我混幫派的」

2019-08-26 23:27

影／私菸案 2羈押少校交保步出北院

2019-08-27 01:09

坐擁千萬資金卻欠稅58萬 醫療診所女負責人遭管收

2019-08-27 12:46

45~64歲壓力世代 輕生人數攀升

2019-08-26 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top