影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影
39歲簡姓男子昨天下午3時許帶著年僅6歲的兒子到烏來區福山一號橋下捕魚，簡男撒網後回頭卻發現兒子不見蹤影，經消防派出大批人馬進行搜救，今天下午空拍機在14.5K處拍到疑似溺水簡童的身影，但因該地水流湍急，消防目前派出兩組人馬接近確認中。
簡父原有3名孩子，大女兒在去年趁家人不注意時，與表姊溜到溪邊玩水卻意外遭沖走，4天後警消才發現她的遺體，今年兒子又發生意外，讓簡父十分難過、自責。
簡父說，他和老婆已離婚分居，現在和年邁且行動不便的老母一同住在離南勢溪不到30公尺的地方，他平日擔任公車司機，家庭經濟狀況不太好，自從去年大女兒意外身亡後，他就禁止兒女靠近溪邊。
簡父表示，他昨天原本想出門去南勢溪捕魚，給年邁老母補身體之餘順便帶魚去賣以貼補家用，兒子吵著要一起去，他原本不同意，無奈經不起兒子吵鬧，才帶著他去。到了溪邊後，他讓兒子待在岸上別靠近水邊，看兒子安全，才放心撒網捕魚，沒想到再次轉頭，兒子就不見蹤影。
新北市消防局今天共派出75人，上午8時30分在福山一號橋集合後，以岸巡、空拍機等方式搜救，簡父也穿起救生衣，和消防一起進行搜救；至今天下午3時許，空拍機傳出疑似在南勢溪14.5k處拍到失蹤簡童的身影，因地點水流湍急，消防目前派出兩組人馬接近確認中。
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