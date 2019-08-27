影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影

2019-08-27 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



39歲簡姓男子昨天下午3時許帶著年僅6歲的兒子到烏來區福山一號橋下捕魚，簡男撒網後回頭卻發現兒子不見蹤影，經消防派出大批人馬進行搜救，今天下午空拍機在14.5K處拍到疑似溺水簡童的身影，但因該地水流湍急，消防目前派出兩組人馬接近確認中。

簡父原有3名孩子，大女兒在去年趁家人不注意時，與表姊溜到溪邊玩水卻意外遭沖走，4天後警消才發現她的遺體，今年兒子又發生意外，讓簡父十分難過、自責。

簡父說，他和老婆已離婚分居，現在和年邁且行動不便的老母一同住在離南勢溪不到30公尺的地方，他平日擔任公車司機，家庭經濟狀況不太好，自從去年大女兒意外身亡後，他就禁止兒女靠近溪邊。

簡父表示，他昨天原本想出門去南勢溪捕魚，給年邁老母補身體之餘順便帶魚去賣以貼補家用，兒子吵著要一起去，他原本不同意，無奈經不起兒子吵鬧，才帶著他去。到了溪邊後，他讓兒子待在岸上別靠近水邊，看兒子安全，才放心撒網捕魚，沒想到再次轉頭，兒子就不見蹤影。