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澎湖8旬老翁與友人釣魚失蹤 海巡今尋獲遺體

2019-08-27 16:23聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

澎湖海巡隊昨天（26日）下午6點15分接獲民眾報案，表示與友人相約至岸際釣魚，結束欲返家時，發現友人釣具，人疑似落海失蹤，請求派艇前往搜救，該隊獲報後立即派遣線上巡防艇PP-3539艇及PP-10061艇緊急到場搜尋，一夜未有所獲；今再增派巡防艇加強搜救能量，下午1點多，在姑婆嶼和鐵鉆嶼間海域發現楊姓老翁遺體，2點40分已運抵馬公碼頭。

澎湖縣消防局表示，失蹤的楊姓老翁（80歲），住在西嶼鄉合界村，昨下午和報案者相約到岸邊潮間帶釣魚未歸，該局獲報後派出第二大隊、西嶼及白沙分隊4車1艇9人、本縣救難協會1艇8人前往事發海域搜尋。澎湖海巡隊等單位也出動巡防艇1艘、空勤總隊出動直升機1架次ㄜ共同搜尋，但未發現失聯民眾。

今天上午7時消防局大隊長陳孟鴻率隊，出動第二大隊、西嶼及白沙分隊5車1艇9人再次前往失蹤地點，與岸巡人員、海巡巡防艇及空勤總隊直升機持續搜救，家屬也搭乘西嶼分隊救生艇一同出海，在合界附近海域搜尋一上午，仍無所獲。

直到下午1點退潮時，海試所「海安」實驗船通報漁業電台發現疑似失聯老翁，PP-3539巡防艇抵達現場，發現其大體卡在鐵鉆嶼上，由「航吉興6號」漁船協助海巡隊許姓分隊長登島，後以游泳方式，將大體移至艇邊，再交由增援之PP-2031艇載回，圓滿達成任務。

家住澎湖西嶼鄉合界村的楊姓老翁昨與友人相約釣魚失蹤，海巡隊經一夜搜救，今下午1點...
家住澎湖西嶼鄉合界村的楊姓老翁昨與友人相約釣魚失蹤，海巡隊經一夜搜救，今下午1點多在鐵鉆嶼發現大體，海巡人員以漁船及游泳方式將大體移上巡防艇載回。圖／澎湖海巡隊提供
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家住澎湖西嶼鄉合界村的楊姓老翁昨與友人相約釣魚失蹤，海巡隊經一夜搜救，今下午1點...
家住澎湖西嶼鄉合界村的楊姓老翁昨與友人相約釣魚失蹤，海巡隊經一夜搜救，今下午1點多在鐵鉆嶼發現大體，家屬趕往馬公碼頭邊焦急等候。圖／澎湖海巡隊提供
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家住澎湖西嶼鄉合界村的楊姓老翁昨與友人相約釣魚失蹤，海巡隊經一夜搜救，今下午1點...
家住澎湖西嶼鄉合界村的楊姓老翁昨與友人相約釣魚失蹤，海巡隊經一夜搜救，今下午1點多在鐵鉆嶼發現大體，海巡人員以漁船及游泳方式將大體移上巡防艇載回。圖／澎湖海巡隊提供
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海巡老翁失蹤

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