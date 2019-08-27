澎湖8旬老翁與友人釣魚失蹤 海巡今尋獲遺體

2019-08-27 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



澎湖海巡隊昨天（26日）下午6點15分接獲民眾報案，表示與友人相約至岸際釣魚，結束欲返家時，發現友人釣具，人疑似落海失蹤，請求派艇前往搜救，該隊獲報後立即派遣線上巡防艇PP-3539艇及PP-10061艇緊急到場搜尋，一夜未有所獲；今再增派巡防艇加強搜救能量，下午1點多，在姑婆嶼和鐵鉆嶼間海域發現楊姓老翁遺體，2點40分已運抵馬公碼頭。

澎湖縣消防局表示，失蹤的楊姓老翁（80歲），住在西嶼鄉合界村，昨下午和報案者相約到岸邊潮間帶釣魚未歸，該局獲報後派出第二大隊、西嶼及白沙分隊4車1艇9人、本縣救難協會1艇8人前往事發海域搜尋。澎湖海巡隊等單位也出動巡防艇1艘、空勤總隊出動直升機1架次ㄜ共同搜尋，但未發現失聯民眾。

今天上午7時消防局大隊長陳孟鴻率隊，出動第二大隊、西嶼及白沙分隊5車1艇9人再次前往失蹤地點，與岸巡人員、海巡巡防艇及空勤總隊直升機持續搜救，家屬也搭乘西嶼分隊救生艇一同出海，在合界附近海域搜尋一上午，仍無所獲。