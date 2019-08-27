北市工人疑施工不慎 墜落電梯間命危送醫

2019-08-27 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市消防局接獲通報，今天下午15時11分，溫州街12巷一處新建工地，一名年約50歲的男工人，疑因施工不慎墬落在電梯間，墜落高度約16米，工人送醫前已沒有呼吸心跳，目前仍在台大醫院急救，轄區警方正調查事發原因。