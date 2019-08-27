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4消防隊員聯手成功救人 鹽水OHCA患者鬼門關前重生

2019-08-27 16:05聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府消防局第一救災救護大隊上月受理一件OHCA（到院前心肺功能停止）患者救護，救護人員發揮平日訓練專業，成功將鹽水區市民王春容在鬼門關前搶救回來，王今天下午致贈感謝獎座致謝，4名英勇成功救人消防隊員獲頒1萬元獎金。

這起「死裡逃生」成功救護案例，發生在上月23日14時55分，消防局勤務指揮中心接獲鹽水區新太路急病救護報案，於線上判斷王春容（65歲）疑似OHCA，派遣鹽水分隊和新營專責救護隊救護，由中級救護技術員陳定堃、沈雅霖、高級救護技術員沈宥延、陳鵬文出勤。

報案的王某友人稱，當事人胸痛，呼吸困難，後來意識昏迷且沒有呼吸轉為OHCA，指揮中心護理師同時於線上給予DA-CPR(線上心肺復甦術）指導，轄區鹽水分隊先行到達現場為患者進行CPR急救，AED電擊3次，接續由新營專責救護隊接手，於現場實施高級心臟救命術，經由靜脈注射給予腎上腺素。

經AED再次分析時，發現患者心律改變為有結構心律，立即確認患者頸動脈，發現患者回復自主循環(ROSC)，再次重新量測患者生命徵象、維持呼吸道持續給予高濃度氧氣，並接上潮氣末二氧化碳監測患者換氣狀況，緊急將王春容送往柳營奇美醫院，由院方接手病患。

經醫師診治，確認王春容罹患急性心肌梗塞，血管多條阻塞，王春容住院20天，身上新裝上3支心臟支架，目前已能自主行動，今天下午由女兒陪同，來到台南市政府消防局第一救災救護大隊贈送感謝獎座，感謝出勤的4名救護人員。

「沒有救護人員第一時間緊急處置，恐怕早已性命不保...」從事營造的王春容說，記憶中當時開車門後無故倒在地上，之後就不清楚了。他表示，自己健保卡幾乎20年沒用過，身體向來硬朗，但就是沒健檢過，還好有這4名英勇救護人員及時搶救，以後會落實健康檢查。

台南市消防之友會第一辦事處處長陳志宏下午也頒發工作獎勵金1萬元獎勵4名消防員；消防局第一大隊長丁春能說，消防局近年來持續更新最新的救護器材，高級救護技術人員都須接受1280小時訓練課程，也建立DA-CPR線上CPR指導系統與OHCA急重症雙軌派遣機制，希望成功搶救更多OHCA患者。

台南市政府消防局第一救災救護大隊成功搶救OHCA患者王春容（中），消防隊員沈宥廷...
台南市政府消防局第一救災救護大隊成功搶救OHCA患者王春容（中），消防隊員沈宥廷（右一起）、沈雅霖、陳定堃、陳鵬文獲表揚。記者謝進盛/攝影
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患者CPR健保卡

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