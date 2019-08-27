美食外送平台本月進駐嘉市 ７天內３名外送員車禍

2019-08-27 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



foodpanda美食外送平台本月進駐嘉義市提供服務，用餐時間常看到外送員的身影在嘉義市穿梭，嘉義市消防局救災救護指揮科今天12點34分受理民眾報案指稱，博愛二段發生車禍急需救護車，該美食外送平台的王姓外送員四肢擦傷，救護人員將王姓外送員送醫治療，相關肇事原因則由警方調查處理中。

根據嘉義市消防局統計，該美食平台分別在20、23日和今天發生汽車與機車或是機車與機車擦撞的車禍事件，地點分別為文化和延平路口、中山路，以及博愛路，已有３名外送員因車禍導致其四肢有擦傷，所幸送醫後無大礙。

由於短短７天內已有３名外送員車禍受傷，嘉義市警察局交通隊表示，將與該平台負責人聯繫，要求外送員在送達美食時，切勿超速，並遵守交通規則。

嘉義市消防局救護人員抵達現場後，發現王姓（21歲）外送員坐在店門口等待救護車，救護人員立即上前評估傷者生命徵象及傷勢，王男意識清楚，左右手及右腳踝擦傷十分疼痛。

王姓外送員表示，送便當途中，與行駛中的汽車發生擦撞導致機車撞向停放在騎樓的機車，現在右腳踝疼痛，無法出力，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血，及心理支持等救護處置。隨後將傷者送往嘉義榮民醫院後續診治。