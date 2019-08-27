美食外送平台本月進駐嘉市 ７天內３名外送員車禍
foodpanda美食外送平台本月進駐嘉義市提供服務，用餐時間常看到外送員的身影在嘉義市穿梭，嘉義市消防局救災救護指揮科今天12點34分受理民眾報案指稱，博愛二段發生車禍急需救護車，該美食外送平台的王姓外送員四肢擦傷，救護人員將王姓外送員送醫治療，相關肇事原因則由警方調查處理中。
根據嘉義市消防局統計，該美食平台分別在20、23日和今天發生汽車與機車或是機車與機車擦撞的車禍事件，地點分別為文化和延平路口、中山路，以及博愛路，已有３名外送員因車禍導致其四肢有擦傷，所幸送醫後無大礙。
由於短短７天內已有３名外送員車禍受傷，嘉義市警察局交通隊表示，將與該平台負責人聯繫，要求外送員在送達美食時，切勿超速，並遵守交通規則。
嘉義市消防局救護人員抵達現場後，發現王姓（21歲）外送員坐在店門口等待救護車，救護人員立即上前評估傷者生命徵象及傷勢，王男意識清楚，左右手及右腳踝擦傷十分疼痛。
王姓外送員表示，送便當途中，與行駛中的汽車發生擦撞導致機車撞向停放在騎樓的機車，現在右腳踝疼痛，無法出力，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血，及心理支持等救護處置。隨後將傷者送往嘉義榮民醫院後續診治。
嘉義市消防局呼籲，民眾駕駛汽、機車除遵守交通規則外，通過路口時應減速慢行，並注意左右來車動態，常保行車防衛駕駛觀念，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。
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