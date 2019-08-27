監管帳戶詐騙老梗還是有人信 行員機警保住婦人90萬元

2019-08-27 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣東港分局崁頂分駐所警員陳秋良日前接獲郵局行員報案，稱有名婦女要匯款90萬元疑似遭詐騙，他前往瞭解時，該名婦人因聽信「絕對不能向外透露」，起初要陳不要多管，稱匯款是要買房，劉直覺是遭電信詐騙，耐心說明實際詐騙案例，黃姓婦人這才發現中了電信詐騙集團「健保卡遭冒用、監管帳戶」圈套，成功保住存了多年的辛苦錢。

警方表示，住崁頂鄉的黃姓婦人（53歲）到往崁頂郵局向郵局行員說要匯款90萬元至某銀行帳戶，郵局行員察覺有異，關心詢問對方大額匯款的用途，黃姓婦人說是買房子，要付款到方帳戶；行員一邊通報警方前往，一邊以手續尚未完成拖延，崁頂分駐所員警陳秋良趕到郵局向黃婦查詢求證，黃婦還要員警不要多管。

陳秋良耐心向黃婦解釋常見的電信詐騙手法，黃婦才慌張地表示，是接獲電話稱她的健保卡遭人冒用而帳戶遭監管，絕對不能向外透露，她起初也懷疑真假，但詐騙集團成員對她身分相關資料瞭若指掌，才信以為真，掉入詐騙集團的圈套；警方說，監管帳戶是電信詐騙的老梗，但電信詐騙集團亂槍打鳥，還是有人信以為真。