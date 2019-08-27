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酒醉男遭警壓制竟失去心跳呼吸 鄭文燦允諾家屬查明

2019-08-27 12:56聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區8月20日晚上發生33歲游姓男子酒後持鋸刀爭吵，警方據報處理遭游男反抗攻擊，警察壓制過程游男在消防員救護時OHCA無心跳呼吸，緊急送醫宣告不治，檢警昨天解剖相驗初步死因「不詳」，引起游男家屬悲痛不滿，游男父母及家屬今天上午趁市長鄭文燦主持埔心溪護岸竣工典禮後當面陳情，游父母陳情認為警察執法過當、獨子遭警察壓制致死，「請求市長主持公道、給家屬一個真相」。鄭文燦當場收下陳情書，允諾會請市警局好好查明真相，給家屬交代。

蘆竹分局表示，游姓男子與女友吵架，員警據報前往處理，游男酒醉、情緒激動，未聽勸阻出拳攻擊員警，遭員警逮捕壓制在地，游男掙扎過程，警方召來消防隊救護包紮過程，發現游男暫停呼吸心跳，緊急延醫後宣告不治，警方依法執勤也不願意發生此事，目前經法醫相驗解剖初步研判死因不詳，需等法醫進一步化驗報告，警方遵照檢方指示偵辦，會盡全力關懷家屬及協助家屬處理善後。

游男父母陳情表示，游男是家中獨子，當天晚上心情不好喝酒與人衝突，警察處理將他兒子壓制在地上銬，直到消防接手已呈現OHCA延誤CPR黃金救援時間，醫院急救後宣告兒子死亡，家屬卻不知主要死因，他兒子沒有病史，昨天相驗死因卻是「不詳」，家屬強烈認為警察執勤過當、警察壓制過程置人死地、質疑壓制作業過程不需確認生命跡象?「唯一兒子死在警察膝下」，家屬請市長主持公道，給家屬一個真相。

市議員郭麗華陪同鄭文燦接下陳情書，在場看到游母悲傷難抑，亦上前擁抱安撫情緒，游男家屬向她說明陳情過程，郭麗華表示，大家都不願見發生不幸，除要釐清查明警方執勤過程真相外，警方也應負道義責任。

桃園市蘆竹區游男酒後吵架警方處理過程不幸，游男家屬認為警方執法過獨子遭壓制死亡，...
桃園市蘆竹區游男酒後吵架警方處理過程不幸，游男家屬認為警方執法過獨子遭壓制死亡，當面向市長鄭文燦（左一）陳情。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區游男酒後吵架警方處理過程不幸，游男家屬認為警方執法過獨子遭壓制死亡，...
桃園市蘆竹區游男酒後吵架警方處理過程不幸，游男家屬認為警方執法過獨子遭壓制死亡，當面向市長鄭文燦（左）陳情，鄭市長收下陳情書。記者曾增勳／攝影
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警察鄭文燦情書

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