堤頂交流道前拋錨塞車 女發文謝警馳援

2019-08-27 13:19 中央社 台北27日電



北市一名鍾姓女子日前駕車突然故障拋錨，造成內湖區舊宗路上班時段一度壅塞，正當手機要沒電的危急之際，警方伸出援手幫推車、借手充解危，鍾女事後上網發文由衷致謝。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，交通分隊副分隊長沈永盛22日上午8時50分許執勤時發現，內湖區舊宗路二段北往南方向因不明原因壅塞，經沿線查看發現一輛由鍾女所駕駛的故障拋錨車受困於國道1號堤頂交流道前舊宗路二段車陣中。

由於事發地為內湖區進入堤頂交流道南下的主要幹道，沈永盛見狀立即請鍾女上車打N檔控制方向盤，他則徒手幫忙推車至路邊停放，以避免二次事故發生，隨即持續指揮疏導車流，紓解塞壅車潮。

沈永盛隨後發現鍾女神色緊張，詢問後得知她的手機電量不足，無法打電話聯繫、求救，便立即提供自身行動電源協助鍾女。

此外，當下初步檢查車輛疑因電瓶沒電而拋錨，沈永盛也立即向鄰近的台北市環保局尋求協助，但緊急接電後仍無法順利發動車輛，最後由道路救援車拖吊至維修廠檢修。

鍾女事後也在網路發文敘述當日駕車驚魂經過，並由衷感謝沈永盛當時的全力幫忙。

內湖分局表示，員警秉持「同理心」為民服務，也籲請民眾行車前應先檢查「三油三水及輪胎胎壓」車況；若遇車況不佳拋錨或交通意外事故時，應先開啟警示燈並於車輛後方適當地點置放車輛故障警示三角標誌，以維護自身及其他用路人安全。