賓士C400被砸得遍體鱗傷 被害車主不告疑有內情

2019-08-27 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第一警分局大誠所今天清晨5時許在中區公園路巡邏時，發現一輛要價上百萬、停在路邊的賓士車遭人毀損，前、後擋風玻璃、引擎蓋都被砸毀，被害的陳姓車主接到警方通報到場時，還不斷在場狂罵「誰砸的」，警方循線調閱監視器，發現是杜姓男子等4人涉案，未料今早聯絡陳詢問是否提告，疑陳發現涉案人是「認識的」，因此向警方表示，不願提告毀損，全案暫依違反社維法罪嫌偵辦。

據調查，杜姓男子（31歲）與駕駛賓士C400的陳姓男子疑為女子爭風吃醋，杜今天清晨5時許，在中區公園路發現陳的賓士車後，夥同三名男子，持器械砸毀陳的轎車，造成轎車前、後擋風玻璃破裂，引擎蓋也凹陷，估計維修費用至少10萬元，陳在接獲警方通知到場時，還忿忿不平，未料警方查獲涉案人後，陳選擇不提出告訴。

台中市第一警分局大誠所表示，同仁在中區公園路巡邏時，聽聞附近有玻璃破掉聲音，立即前往查看，同仁到場後，發現轎車的擋風玻璃碎裂，立即通知車主到場了解，車主到場後表示不清楚何原因車子被砸，但先前與他人有口角糾紛。已循線通知杜姓男子到案，全案將依違反社違法罪嫌，將涉案杜等4人函辦。