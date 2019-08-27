台中老翁跌落水溝疑溺斃 檢警相驗中

2019-08-27 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



胡姓老翁昨天走到台中市后里區三豐路一條巷道內，疑不慎跌落水溝，被發現時已死亡，檢警今天相驗查明他死因。

據了解，74歲胡姓老翁常到后里區三豐路一家檳榔攤買檳榔，昨天中午11點50多分，他走到檳榔攤旁等開店要買檳榔，經過三豐路時疑不慎跌落水溝，被發現時臉朝上已明顯死亡，未送醫急救，家屬說，他有高血壓和心臟病，心臟裝過支架，不知他為何落水，沒表示意見。