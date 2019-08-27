台中市清晨傳母子墜樓案 警消到場時二人已身亡

2019-08-27 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市北區英才路大樓今天清晨6時許傳出墜樓案，一對母子在警消到場時，已倒臥在路面，明顯身亡，經查，女子年約39歲、男童4歲，兩人是母子關係，詳細的案發原因，有待警方後續調查。

台中市消防局勤指中心表示，今天清晨6時許接獲通報，疑有人從北區英才路的大樓墜樓，中港消防分隊到場時，39歲黃姓女子、4歲男童已明顯死亡，全案交由台中市第二警分局調查詳細的案發經過。