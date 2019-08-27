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影／宜蘭五結一汽修廠傳出爆炸聲後起火 無人傷

2019-08-27 09:08聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局今天清早接獲報案，五結鄉一間汽車修理工廠火警。

消防局指出，案發時間是今早5點2分，位在五結鄉的一家汽車修理廠，有民眾通報，聽聞爆炸聲，並有濃煙竄出。

消防局出動羅東、廣興、五結等分隊救災人車搶救，現場發現，修理廠目前有濃煙竄出並有明火，布線搶救後，約半小時即控制火勢，隨即撲滅火勢撲滅。

消防局表示，現場為2棟鐵皮建築物，其中一棟為汽車修理廠，另一棟為洗衣工廠，2間均有起火燃燒，無人員受困及受傷。起火原因調查中。

宜蘭縣消防局今天清早接獲報案，五結鄉一間汽車修理工廠火警，消防局滅火。圖／宜蘭縣...
宜蘭縣消防局今天清早接獲報案，五結鄉一間汽車修理工廠火警，消防局滅火。圖／宜蘭縣消防局提供
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