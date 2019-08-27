影／宜蘭五結一汽修廠傳出爆炸聲後起火 無人傷

2019-08-27 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局今天清早接獲報案，五結鄉一間汽車修理工廠火警。

消防局指出，案發時間是今早5點2分，位在五結鄉的一家汽車修理廠，有民眾通報，聽聞爆炸聲，並有濃煙竄出。

消防局出動羅東、廣興、五結等分隊救災人車搶救，現場發現，修理廠目前有濃煙竄出並有明火，布線搶救後，約半小時即控制火勢，隨即撲滅火勢撲滅。