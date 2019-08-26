躲過颱風！花蓮警啟動護柚專案 守護8億綠金

2019-08-26 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮瑞穗鄉文旦幸運躲過颱風，由於中秋將至，市場需求量大增，品質好的文旦柚特別容易成為宵小覬覦目標。因此鳳林分局今成立「護柚專案」，警方在各文旦產區與重要路段加強巡邏與主動查緝，降低文旦柚被竊取機率，守護產值8億綠金，保護農民一整年辛苦果實。

鳳林警分局表示，這次「護柚專案」執行期間從8月25至9月13日，為期20天，規畫由瑞穗、紅葉、富源、大富等4所警力執行，執行地點分為兩大區域，第一區域以台九線為界東側（鶴岡地區），警方在每班巡邏勤務第一小時，於瑞穗鶴岡大橋加強巡邏並配合機動攔查來往人車，後一小時則是巡邏193線鶴岡段，並針對文旦產區、集收場作簽巡。

第二區域以台九線為界西側（瑞祥地區），警方在每班巡邏勤務前段於瑞穗溫泉路與台九線特一號公路加強巡邏配合機動攔查，後段時間巡邏文旦產區與集收場。對於夜間裝載文旦柚車輛也是警方盤查重點。

柚農林東山表示，文旦柚一年只採收一次，以前沒有警察巡邏，每年採收期農民都要睡工寮，防止宵小偷文旦，很感謝警察幫忙。