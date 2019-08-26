正妹大屯山健走受困峭壁 員警地毯式搜索順利助脫困

2019-08-26 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



莊女受困大屯山峭壁。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook 台北市21歲莊姓女子本月17日，因心情不佳獨自至北投大屯山登山健走，因誤闖偏僻山路，跌倒滾落山坡，受困峭壁上，幸好北投分局長安派出所3名員警，立即地毯式搜索找到莊女，在千鈞一髮之際，健壯的員警單手撐起瘦小的莊女，將人拉回安全位置，順利協助脫離險境。

「警察先生，我人在一處很高的地方，很害怕不知如何是好，具體位置是在……。」北投分局17日早上6時許，接獲莊女報案，她慌張又害怕的說明受困位置，警員周文龍、辛益彰及莊俊偉火速趕赴現場，沿山路地毯式搜尋，經數小後，發現穿著短褲的莊女，受困在奇岩路一處寺廟附近的峭壁上。

莊女見警方呼喊「救命！」，但疑似體力不支、搖搖欲墜。警方研判，若要等到消防局到場，趕來恐怕來不及，3人急中生智，登上約3層樓高的寺廟樓頂，先由周、辛2人分別拉著莊員雙腿、軀幹，莊員墊腳探出身體，伸手拉住莊女。

在救援過程中，莊女差點踩空，幸好莊員平時熱愛健身鍛鍊，體態健壯，隨即單手撐起身型瘦小的莊女，將人拉進頂樓，順利脫困。

莊女表示，獨自從萬華到北投登山散心，但卻不慎跌倒滾落山坡，尷尬身陷險境，感謝警方奮不顧身協助脫困，真的相當感動。