顏清標28歲姪子疑輕生 服務處人員發現已來不及

2019-08-26 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



鎮瀾宮董事長顏清標（圖）28歲姪子疑似輕生。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

鎮瀾宮董事長顏清標的28歲姪子疑似輕生，今天在台中市議會副議長顏莉敏服務處二樓輕生，被發現時已死亡，未送醫，他未留遺書，死因由警方調查中。

據了解，顏清標的5弟多年前車禍死亡，留下兒子，由顏清標代為照顧，地方人士多不知他有這名姪子，且住在顏清標的女兒顏莉敏服務處二樓。

今天早上，服務處人員早上要叫他吃早餐，發現他躺樓上，身體有屍斑，消防隊救護車到場，未送醫，現場有繩子，疑似輕生工具。

警方已報請檢察官相驗，釐清顏男死因。

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