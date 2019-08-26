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飛機上別人包包滾腳邊 網紅見有五千元偷藏「差點成小偷」

2019-08-26 14:04聯合新聞網 綜合報導

網紅星培在自己臉書上爆出自己搭飛機差點變小偷的故事。圖擷自臉書 Jasper星培
網紅星培在自己臉書上爆出自己搭飛機差點變小偷的故事。圖擷自臉書 Jasper星培
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網路紅人「Jasper星培」在Youtube上擁有60幾萬的訂閱者，日前他在個人臉書上爆出自己「在飛機上差點成了小偷」的事。他表示當時在飛機上遇上亂流，一個裡頭有五千塊錢的包包滾到他兩腳之間，他當下選擇將包包收起來。他將過程放上網路提醒網友不要像他一樣，卻被網友罵翻。

星培25日在臉書上發文，他表示自己為了拍攝影片而出國，在飛機上碰上亂流，這時一個包包滾到他兩腳之間，他撿起來看發現當中有五千多塊，當下起心動念想要據為己有，掙扎著到底要不要交給空服員，最終星培選擇把它收進自己的包包，文章中也寫道：「我的貪婪贏了」。

結果星培發現，包包的所有者就坐在他的正前方座位，並聽到對方隱隱約約的在找包包，讓他當下很緊張該如何和對方開口，怕被對方當成小偷。最終他仍開口向對方解釋，幸好對方人很好，只說了「反正東西找回來了，沒事。」讓星培當下羞愧到「很想跳下飛機」，並在文中最後寫道：「別讓貪婪再次支配我的行為...」

星培本想以這篇文勸告有同樣想法的網友，但大家似乎不領情，認為星培做了最壞的示範，紛紛留言：「小偷就小偷還差點勒」、「這已經是佔為己有了，當下正常人都會找空服人員來處理事情」、「不是差點成了小偷，是已經是小偷了」。

而星培所屬的狂人娛樂也在之後發布聲明，表示針對此次突發事件，若日後相關人員有任何異議之處，星培願意協助及配合後續處置，並對這次造成的影響再次致歉。

偷竊YouTuber

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