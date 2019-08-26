買間學校不用4000萬元 嘉南高中拍賣流標17次

2019-08-26 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣沿海東石鄉私立嘉南高中92年經營不善吹熄燈號，嘉義地方法院裁定破產，至今拍賣17次，底價降到3980萬餘元，無人投標。記者魯永明／攝影 分享 facebook 嘉義縣沿海東石鄉私立嘉南高中民國92年經營不善吹熄燈號，淪為蚊子校園，11年前嘉義地方法院裁定破產，拍賣2筆校地及5棟教學大樓，至今拍賣17次，從最高底價8876萬餘元，降到3980萬餘元，腰斬減價一半以上，無人投標，破產管理人楊瓊雅律師定28日公告，下個月27日辦理第18次拍賣，底價不變。

楊瓊雅說，拍賣標地是校園司令台後方2筆校地及5棟大樓，合併拍賣，校地面積1萬2000多平方公尺，拍賣地目田地、雜地，特定教育目的使用，拍賣17次沒人投標，可能與建物未辦理保存登記有關，因為未登記，拍定人無法向銀行融資貸款。

另許多人詢問拍賣相關事宜，有意針對嘉縣人口高齡化長照需求，將校園轉型長照及日托中心，但轉型得申請變更地目，第18次拍賣將在28日公告，定下月27日在楊瓊雅律師事務所舉行拍賣會，地點在嘉義市新生路569號，洽詢電話：（05）2780058，應買人自然人及法人都可以，歡迎投標參與拍賣。

嘉南高中從補校、家商轉型，師生逾千人，88年碰上九二一大地震，衝擊財務，92年經營不善關門，11年前嘉義地院裁定破產，選定破產管理人楊瓊雅律師。