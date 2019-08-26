長照悲歌 老人疑推失智妻落水再輕生

2019-08-26 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃園市老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期被病情折磨，疑將妻子推落水圳後再跳下水圳輕生，消防人員緊急沿大圳搜救。 記者曾增勳／翻攝 分享 facebook

兒子跟隨已來不及 僅救起媽媽

桃園市77歲彭姓老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期受病情折磨，今天凌晨推著坐輪椅的妻子外出散步，在桃園區文中、文新路旁的桃園大圳支線，疑將妻子推落水圳後再跳下水圳輕生。

在後方跟隨的兒子察覺不對勁，見狀衝上前，趕緊將他母親救回，他父親跳下水圳已無身影，桃園市消防局第一大隊直到四小時後，找到身體冰冷的彭姓老翁遺體，警方正在調查這件疑似長照家庭悲劇。

桃園市消防局表示，今天凌晨接獲報案，有民眾掉進桃園大圳，消防人員趕到場發現76歲葉姓老婦人已被兒子救起，頭部撕裂傷、意識清楚，經緊急送醫沒有大礙，不過彭姓老翁已不見身影，消防人員動員沿水圳搜尋，今天清晨7時多找到彭姓老翁遺體。

警方表示，據報後調閱附近監視器，發現彭姓老翁落水後未見蹤影，警消人員沿水圳搜尋，通知大竹消防分隊幫忙協尋，在3公里外的新興、文新路附近水圳尋獲無呼吸、心跳的彭姓老翁遺體，警方今天報請檢察官相驗死因。

兒子向警方表示，母親罹患失智、行動不便已兩三年，他與父母親及小孩，三代同堂住在一起，由家人和父親一起照顧母親，平常仍以父親陪伴、照顧母親居多，可能壓力較大。父親今天凌晨2時多，推著坐輪椅的母親，外出散步，他覺得不對勁，遠遠跟隨，看見他父親將母親推落水圳，跳下水圳，立即衝上前，跟著跳下，將母親救起，但未發現父親。最近父親透露身體確認有病，心情沮喪，未料會推著母親輪椅尋短，讓家人悲痛，對這起意外難以接受。

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