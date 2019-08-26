炙熱烈日老翁迷途蹲坐路旁 警協查身分助返家

2019-08-26 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市80黃姓老翁今天清晨外出散步迷途，精神恍惚在車水馬龍路上四處遊走，龍潭警分局員獲報趕到場撲了空，往附近產業道路步行地毯式找尋，半小時才發現老翁，在烈日下疑脫水，蹲坐草叢旁直呼口渴，急忙找來礦泉水供解渴，查明老翁身分後，平安護送他返家。

龍潭分局聖亭派出所警員張奕強、楊文杰，今天上午10時巡邏時，接獲民眾報案，龍潭區中豐路某國小陸橋旁，有名年邁老翁疑似有失智迷途，精神恍惚的四處遊走，恐生危險。

警員趕到現場時並未發現該老翁，報案人向員警稱，迷途的老翁不知為何，突走向斜對面速食店旁巷內產業道路，警只能停好巡邏車，採步行方式前往附近找尋。

搜尋了半小時後，警員發現老翁獨自蹲坐在產業道路路旁，口中不斷的念著好熱好渴，當時豔陽高照，警見狀立即趨前將他扶起，見老翁臉色蒼白，身體疑有脫水不適情形，先一路攙扶到中豐路上速食店前休息，同時到巡邏車取礦泉水供老翁補充水分。

經了解，年邁黃姓老翁身上未攜帶任何證件，身體頗為虛弱，驚魂未定言語呢喃，僅能說今年80歲，居住在龍潭區，無法完整陳述年籍身分及詳細地址。

警方以警用電腦人臉辨識系統，查明老翁身分，並聯絡到家屬，告知會護送老翁平安返家。家屬致謝表示，老翁平時有晨運習慣，每天清晨天亮就外出散步，平時大約7點左右就會返家吃早餐，今天卻遲至10點多都沒返家。