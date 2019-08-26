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機車卡轎車底起火 雲林火燒車一傷者送醫

2019-08-26 10:17聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣莿桐鄉今天上午發生一起火燒車事件，消防人員接獲報案後，立即前往滅火，現場轎車起火燃燒、一輛機車卡在轎車車底，轎車駕駛及時逃出，機車駕駛疑彈飛摔落在地重傷送醫急救，確切事故原因警方調查中。

消防人員表示，消防車趕到火警現場時，轎車上可見熊熊烈火，雖然火勢迅速撲滅，但仍燒到只剩汽車骨架，是否因車禍引發火勢，及事故發生原因，有待調查。

雲林縣莿桐鄉今天上午發生一起火燒車意外。圖／讀者提供
雲林縣莿桐鄉今天上午發生一起火燒車意外。圖／讀者提供
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雲林縣莿桐鄉今天上午發生一起火燒車意外。圖／讀者提供
雲林縣莿桐鄉今天上午發生一起火燒車意外。圖／讀者提供
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車禍火燒車

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