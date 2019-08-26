機車卡轎車底起火 雲林火燒車一傷者送醫

2019-08-26 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣莿桐鄉今天上午發生一起火燒車事件，消防人員接獲報案後，立即前往滅火，現場轎車起火燃燒、一輛機車卡在轎車車底，轎車駕駛及時逃出，機車駕駛疑彈飛摔落在地重傷送醫急救，確切事故原因警方調查中。