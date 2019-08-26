豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

2019-08-26 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉公所長姓課長今上午被人發現猝死在辦公室沙發上，被發現當下雖有通報119緊急送醫，但仍宣告不治。而張到職不到半年，工作認真，疑因近期颱風雨季，山區災害頻傳，忙於搶修過勞，昨上午即身體不適，就醫後仍盡責返所工作，未料卻發生憾事，詳細死因仍待檢警相驗去確認。

警方調查，該所建設課人員今上午8時上班時，發現53歲張男躺在沙發上補眠，因此沒有驚擾他，隨員工陸續抵達上班，這才發現張臉色異常、全身冰冷，且已失去生命跡象，當下馬上施予CPR且通報消防隊，但最終仍回天乏術宣告死亡。

仁愛鄉長吳文忠第一時間也趕赴公所，對於部屬不幸猝逝，相當遺憾難過，他說，今年5月梅雨季及最近豪雨、颱風等災害接連不斷，近期則因白鹿颱風也二級開設災害應變中心，張則依規定進駐值班，他24日也與張在公所留守待命，而張昨上午因出現胸悶、胃部不適等症狀，在員工陪同下就醫後又返所。