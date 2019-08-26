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到職不到半年…豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

2019-08-26 10:15聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉公所長姓課長今上午被人發現猝死在辦公室沙發上，被發現當下雖有通報119緊急送醫，但仍宣告不治。而張到職不到半年，工作認真，疑因近期颱風雨季，山區災害頻傳，忙於搶修過勞，昨上午即身體不適，就醫後仍盡責返所工作，未料卻發生憾事，詳細死因仍待檢警相驗去確認。

警方調查，該所建設課人員今上午8時上班時，發現53歲張男躺在沙發上補眠，因此沒有驚擾他，隨員工陸續抵達上班，這才發現張臉色異常、全身冰冷，且已失去生命跡象，當下馬上施予CPR且通報消防隊，但最終仍回天乏術宣告死亡。

仁愛鄉長吳文忠第一時間也趕赴公所，對於部屬不幸猝逝，相當遺憾難過，他說，今年5月梅雨季及最近豪雨、颱風等災害接連不斷，近期則因白鹿颱風也二級開設災害應變中心，張則依規定進駐值班，他24日也與張在公所留守待命，而張昨上午因出現胸悶、胃部不適等症狀，在員工陪同下就醫後又返所。

吳表示，因颱風遠離，昨已解除二級開設，以為他也返家休息，沒想到他仍留在辦公室，而今年颱風豪雨不斷，鄉內道路坍方落石、土石流災害頻傳，這段期間所內員工為搶救災害搶修和防災勞心勞力，對於張姓課長不幸猝逝，公所將會全力協助家屬處理後事。

豪雨災害不斷，南投縣仁愛鄉公所建設課張姓課長疑為連續防救災害過勞，今被發現猝死在...
豪雨災害不斷，南投縣仁愛鄉公所建設課張姓課長疑為連續防救災害過勞，今被發現猝死在辦公室沙發上。圖／仁愛鄉公所提供（災害示意圖）
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白鹿颱風

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