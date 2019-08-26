親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

到職不到半年…豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

影／長照悲劇！老人疑推失智妻落水後輕生 兒只救起媽

2019-08-26 09:31聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市77歲彭姓老翁疑因不忍失智行動不便的妻子長期被病情折磨，今天凌晨推著坐輪椅的妻子外出散步，在桃園區文中、文新路旁的桃園大圳支線，疑將妻子推落水圳後再跳下水圳輕生，在後方跟隨的兒子似乎察覺不對勁，見狀衝上前趕緊將他母親救回，但他父親跳下水圳已無身影，桃園市消防局第一大隊搜尋4小時後找到身體冰冷的彭姓老翁遺體，警方正在調查這件疑似長照家庭悲劇。

桃園市消防局表示，今天凌晨接獲報案，有民眾掉進桃園大圳，消防人員趕到場發現76歲葉姓老婦人已被兒子救起，頭部撕裂傷、意識清楚，經緊急送醫沒有大礙，不過她丈夫、彭姓老翁已不見身影，消防人員動員沿水圳搜尋，在今天清晨7時多找到彭姓老翁遺體。

警方表示，警方據報後調閱附近監視器，發現彭姓老翁落水後未見蹤影，警、消人員沿水圳搜尋，通知大竹消防分隊幫忙協尋，最後在3公里外的新興、文新路附近水圳尋獲無呼吸、心跳的彭姓老翁遺體，讓家屬悲痛難過，警方進一步調查彭姓老翁死因。

他兒子向警方難過表示，她母親罹患失智、行動不便已2、3年，他與父母親及小孩，三代同堂住在一起，由家人和父親一起照顧母親，平常仍以父親陪伴、照顧母親居多，可能壓力較大。

他兒子說，他父親今天凌晨2時多，推著坐輪椅的母親外出散步，他覺得怪怪的不對勁，因此遠遠跟隨，看見他父親將母親推落水圳、跳下水圳，他立即衝上前跟著跳下，將母親救起，但未發現父親。最近父親透露身體確認有病，心情沮喪，未料會推著母親輪椅尋短，讓家人悲痛，對這意外難以接受。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園市老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期被病情折磨，疑將妻子推落水圳後再跳下水圳輕...
桃園市老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期被病情折磨，疑將妻子推落水圳後再跳下水圳輕生，消防人員緊急沿大圳搜救。記者曾增勳／翻攝
分享

長照失智

相關新聞

轎車衝民宅 撞死聊天婦人

2019-08-25 23:54

颱風夜騎車樹枝穿胸亡？體內找不到斷枝…

2019-08-25 23:50

「感到車輛傾斜晃動」國道爆胎翻車1死7傷

2019-08-25 23:41

機車卡轎車底起火 雲林火燒車一傷者送醫

2019-08-26 10:17

豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

2019-08-26 10:15

通緝犯趁風雨偷機車 警僅半小時就尋獲贓車逮到人

2019-08-26 09:50

影／看到動力機械上路閃遠點 台中今年釀2死8傷

2019-08-26 09:27

又是自稱檢調詐團 機靈警保住7旬老婦財產

2019-08-25 23:51

國道爆胎車禍 去年造成4死百餘傷

2019-08-25 23:43

墾丁休旅車衝入海 9人獲救

2019-08-25 23:24

普渡忙昏頭 女子誤以為機車遭竊

2019-08-25 23:03

高雄平房火警 1男疑吸入過量濃煙陳屍倉庫

2019-08-25 21:52

大陸運砂船金門海域沈沒 9名船員跳船海獲救

2019-08-25 21:33

9人休旅車衝入墾丁紅柴坑漁港 眾人合力跳海救援

2019-08-25 20:25

颱風夜休旅車「中獎」 被斷裂樹枝擊破玻璃

2019-08-25 19:27

慣竊闖空門 屋主PO網稱要買西瓜刀保護家人

2019-08-25 18:37

影／彰化福寶濕地撿貝類 受困海中男子爬上車頂求救

2019-08-25 18:36

影／疑疲勞駕駛車撞民宅 婦人聊天後剛要離開被撞命危

2019-08-25 18:33

進隆泰6號失聯8日發現殘骸 9船員仍下落不明

2019-08-25 18:08

颱風過境台南騎士不治 黃偉哲：不會迴避責任

2019-08-25 18:03

影／白鹿狂風吹斷路樹壓傷人 驚悚影像今曝光

2019-08-25 18:00

南市騎士撞路樹亡 南檢相驗：腋下背部裂傷併大量出血

2019-08-25 17:30

笨手笨腳偷洗衣店兌幣機 打臉同夥還觸動警鈴1人被捕

2019-08-25 17:10

便盆消毒器走火 國軍松山醫院加護病房竄火苗

2019-08-25 16:49

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

2019-08-25 16:45

18歲兒涉持刀揮舞又縱火 母急報案兒竟從19樓墜樓

2019-08-25 16:36

三總松山院區驚傳火警 幸未釀傷亡

2019-08-25 16:33

想成為演唱會團隊 男子潛入周興哲演唱會偷6張工作證

2019-08-25 15:00

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

2019-08-25 13:53

影／中年男巷弄內隨機行竊 僅得手224元便慘遭逮捕

2019-08-25 13:37

影／颱風夜醉男無理取鬧 遭警大外割撂倒壓制

2019-08-25 13:33

台南機車騎士樹枝穿胸而亡 市府忙清查到底算誰的

2019-08-25 13:26

模範警察小隊長方俊欽不敵病魔辭世 員警列隊送行

2019-08-25 13:20

颱風天跳海漂浮1小時不肯被救 海巡署長臉書苦勸別衝動

2019-08-25 12:55

郵差交信撞倒輪椅嬤致腦出血 業務過失傷害被判4月刑

2019-08-25 12:37

家族企業股分談不攏 叔罵姪「沒大沒小就是豬」吃官司

2019-08-25 12:05

傾倒樹枝「穿胸」 台南機車騎士送醫不治

2019-08-25 12:01

包廂傳出震耳舞曲 基隆警查獲越南妹脫精光陪酒

2019-08-25 11:47

U值媒／減塑為什麼這麼難推？

2019-08-25 11:39
看更多

熱門文章

台南男子開車散心失控自撞 警方處理車禍撿到槍

2019-08-25 14:27

9人休旅車衝入墾丁紅柴坑漁港 眾人合力跳海救援

2019-08-25 20:25

台版惡血案？ UCLA教授指控交大黃忠諤盜用研究數據

2019-08-25 15:26

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

2019-08-25 13:53

包廂傳出震耳舞曲 基隆警查獲越南妹脫精光陪酒

2019-08-25 11:47

影／18樓陽台烹飪不慎 台南市東區大樓火災

2019-08-25 19:55

保全看上少年球友「鳥很大」 廁所內猥褻賠30萬換免關

2019-08-25 10:51

「感到車輛傾斜晃動」國道爆胎翻車1死7傷

2019-08-25 23:41

廂型車後輪爆胎國三新竹段翻覆 1死7傷

2019-08-25 11:18

新屋區永安漁港觀海橋上 中年男子落水

2019-08-25 16:51

南市騎士撞路樹亡 南檢相驗：腋下背部裂傷併大量出血

2019-08-25 17:30

影／彰化福寶濕地撿貝類 受困海中男子爬上車頂求救

2019-08-25 18:36

車禍肇事者先走了 「子債母還」被害人獲賠償

2019-08-26 07:45

千萬珍貴木藝品藏放北投鐵皮屋 銷贓大咖遭起訴

2019-08-25 18:39

國安局整飭紀律 涉私菸案未自清者回軍與行政懲處

2019-08-25 11:37

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

2019-08-25 16:45

影／疑疲勞駕駛車撞民宅 婦人聊天後剛要離開被撞命危

2019-08-25 18:33

影／長照悲劇！老人疑推失智妻落水後輕生 兒只救起媽

2019-08-26 09:31

18歲兒涉持刀揮舞又縱火 母急報案兒竟從19樓墜樓

2019-08-25 16:36

淡水警方威力掃蕩 破刑案6件交通違規15件

2019-08-25 11:11

颱風天跳海漂浮1小時不肯被救 海巡署長臉書苦勸別衝動

2019-08-25 12:55

剽竊研究？盜賣技術？ 美台教授互告

2019-08-26 00:11

影／北市木柵深夜打群架 一車撞警遭開槍

2019-08-25 13:33

三總松山院區驚傳火警 幸未釀傷亡

2019-08-25 16:33

颱風夜騎車樹枝穿胸亡？體內找不到斷枝…

2019-08-25 23:50

便盆消毒器走火 國軍松山醫院加護病房竄火苗

2019-08-25 16:49

台南機車騎士樹枝穿胸而亡 市府忙清查到底算誰的

2019-08-25 13:26

颱風過境台南騎士不治 黃偉哲：不會迴避責任

2019-08-25 18:03

影／白鹿狂風吹斷路樹壓傷人 驚悚影像今曝光

2019-08-25 18:00

酒後尋仇朝「龍五」家開13槍 卻找錯地址…

2019-08-26 00:03

又是自稱檢調詐團 機靈警保住7旬老婦財產

2019-08-25 23:51

國道爆胎車禍 去年造成4死百餘傷

2019-08-25 23:43

轎車衝民宅 撞死聊天婦人

2019-08-25 23:54

郵差交信撞倒輪椅嬤致腦出血 業務過失傷害被判4月刑

2019-08-25 12:37

進隆泰6號失聯8日發現殘骸 9船員仍下落不明

2019-08-25 18:08

家族企業股分談不攏 叔罵姪「沒大沒小就是豬」吃官司

2019-08-25 12:05

女清潔工無償提供安毒給孕婦吸食 被判刑6月得坐牢

2019-08-26 08:55

高雄平房火警 1男疑吸入過量濃煙陳屍倉庫

2019-08-25 21:52

台南青年追撞路樹死亡 家屬不捨難以接受

2019-08-25 10:35

模範警察小隊長方俊欽不敵病魔辭世 員警列隊送行

2019-08-25 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top