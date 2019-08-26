影／看到動力機械上路閃遠點 台中今年釀2死8傷

2019-08-26 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市烏日區19日發生八旬老婦遭起重機輾斃的交通事故，根據台中市警局交通大隊統計，今年1月至8月因動力機械發生的交通事故就造成2死8傷。警方呼籲，看到起重機等大型機具上路，適度保持安全距離，以保行車平安。

台中市警局交通大隊統計，今年1至8月動力機械肇事的交通事故發生10件，造成2人死亡，8人受傷。一件發生在今年1月12日，太平區7歲女童坐在推高機時不慎跌落遭壓過後送醫不治，另件發生在本月19日，烏日區80歲的老婦人，騎腳踏車遭一輛剛起步的行走式起重機輾過，當場死亡。

台中市警局交通大隊表示，移動式起重機等動力機械，因本身裝有車輪，不須曳引即能以原動機行駛，在現行道路交通安全則中，乃非屬汽車範圍動力機械，其結構與操作方式不同於一般車輛，需經公路主管機關核准後才能在道路行駛，並遵守行駛規定，才能確保行車安全。

台中市交大隊長林沐弘提醒，移動式起重機等動力機械構造與大型車車體一樣龐大，行駛在道路時，駕駛人對於緊鄰於車體的人、車易產生「視覺死角」，對車輛或行人易產生危險，因此車輛及行人在道路上行駛或行走，應盡量遠離並保持安全距離與間隔，勿與其併駛，避免進入這些視覺死角區域而導致交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。