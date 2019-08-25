颱風夜騎車樹枝穿胸亡？體內找不到斷枝…

白鹿颱風侵台，騎士撞上傾倒的路樹，疑樹枝穿胸傷重不治。 記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook

白鹿颱風前天侵台，十九歲林姓男子深夜騎機車返家，撞上一株因颱風倒塌的路樹銀合歡，右胸疑遭樹枝穿刺，傷口大量出血，送醫不治；救護人員描述，死者右胸前後各有一個大傷口，應是斷枝穿透胸部，但體內找不到任何斷枝，「像利箭一樣穿透胸膛」。

檢方昨天相驗，確定林腋下背部裂傷併大量出血死亡，機車高速撞擊路樹，但無法判斷傷口究竟如何造成；已要求法醫抽血檢測死者血液狀況，釐清有無酒駕等責任。

白鹿颱風前晚為台南市帶來風雨，消防局在深夜十一點四十九分獲報安南區安吉路二段和台江大道三段交叉路口附近發生車禍，派人前往發現一株銀合歡樹倒在汽、機車道上，林姓男子趴在車道，機車倒在一旁。

林當時穿著雨衣，右胸前後位置都有顯著傷口，救護人員雖立即急救並送安南醫院，延至昨天凌晨零點卅八分仍告不治。

急救人員說，林前胸傷口直徑約十公分，後胸傷口約六乘八公分，傷口都相當大，當時下著大雨，雨衣上明顯破洞，現場血量不多，可能是被大雨沖刷。

救護人員和警方都懷疑死者可能遭斷枝穿透胸膛；急救的安南醫院醫護確認死者送醫時沒有樹枝插在身體裡，對樹枝如何前胸進、後胸出來，都感到奇怪。

警方根據後方來車行車記錄器，發現林的機車煞車燈曾亮起，不久熄滅，研判瞬間撞擊路樹；因大雨視線不佳，看不清造成死者傷勢原因。

死者父親說，兒子平日很孝順，高中肆業自行工作賺錢，本月廿九日就要服兵役；前晚八點多吃完晚餐後外出，未料返家時發生意外。

台南市政府工務局表示，倒塌路樹如果屬公有土地，市府會盡速釐清管理機關並協助家屬請求國家賠償，如果為私人所有，市府也會就民事侵權損害賠償提供相關訴訟協助。