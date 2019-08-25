親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

颱風夜騎車樹枝穿胸亡？體內找不到斷枝…

2019-08-25 23:50聯合報 記者黃宣翰修瑞瑩／台南報導

白鹿颱風侵台，騎士撞上傾倒的路樹，疑樹枝穿胸傷重不治。 記者黃宣翰／翻攝
白鹿颱風侵台，騎士撞上傾倒的路樹，疑樹枝穿胸傷重不治。 記者黃宣翰／翻攝
分享

白鹿颱風前天侵台，十九歲林姓男子深夜騎機車返家，撞上一株因颱風倒塌的路樹銀合歡，右胸疑遭樹枝穿刺，傷口大量出血，送醫不治；救護人員描述，死者右胸前後各有一個大傷口，應是斷枝穿透胸部，但體內找不到任何斷枝，「像利箭一樣穿透胸膛」。

檢方昨天相驗，確定林腋下背部裂傷併大量出血死亡，機車高速撞擊路樹，但無法判斷傷口究竟如何造成；已要求法醫抽血檢測死者血液狀況，釐清有無酒駕等責任。

白鹿颱風前晚為台南市帶來風雨，消防局在深夜十一點四十九分獲報安南區安吉路二段和台江大道三段交叉路口附近發生車禍，派人前往發現一株銀合歡樹倒在汽、機車道上，林姓男子趴在車道，機車倒在一旁。

林當時穿著雨衣，右胸前後位置都有顯著傷口，救護人員雖立即急救並送安南醫院，延至昨天凌晨零點卅八分仍告不治。

急救人員說，林前胸傷口直徑約十公分，後胸傷口約六乘八公分，傷口都相當大，當時下著大雨，雨衣上明顯破洞，現場血量不多，可能是被大雨沖刷。

救護人員和警方都懷疑死者可能遭斷枝穿透胸膛；急救的安南醫院醫護確認死者送醫時沒有樹枝插在身體裡，對樹枝如何前胸進、後胸出來，都感到奇怪。

警方根據後方來車行車記錄器，發現林的機車煞車燈曾亮起，不久熄滅，研判瞬間撞擊路樹；因大雨視線不佳，看不清造成死者傷勢原因。

死者父親說，兒子平日很孝順，高中肆業自行工作賺錢，本月廿九日就要服兵役；前晚八點多吃完晚餐後外出，未料返家時發生意外。

台南市政府工務局表示，倒塌路樹如果屬公有土地，市府會盡速釐清管理機關並協助家屬請求國家賠償，如果為私人所有，市府也會就民事侵權損害賠償提供相關訴訟協助。

白鹿颱風路樹車道車禍行車記錄器

相關新聞

「感到車輛傾斜晃動」國道爆胎翻車1死7傷

2019-08-25 23:41

國道爆胎車禍 去年造成4死百餘傷

2019-08-25 23:43

轎車衝民宅 撞死聊天婦人

2019-08-25 23:54

又是自稱檢調詐團 機靈警保住7旬老婦財產

2019-08-25 23:51

墾丁休旅車衝入海 9人獲救

2019-08-25 23:24

普渡忙昏頭 女子誤以為機車遭竊

2019-08-25 23:03

高雄平房火警 1男疑吸入過量濃煙陳屍倉庫

2019-08-25 21:52

大陸運砂船金門海域沈沒 9名船員跳船海獲救

2019-08-25 21:33

9人休旅車衝入墾丁紅柴坑漁港 眾人合力跳海救援

2019-08-25 20:25

颱風夜休旅車「中獎」 被斷裂樹枝擊破玻璃

2019-08-25 19:27

慣竊闖空門 屋主PO網稱要買西瓜刀保護家人

2019-08-25 18:37

影／彰化福寶濕地撿貝類 受困海中男子爬上車頂求救

2019-08-25 18:36

影／疑疲勞駕駛車撞民宅 婦人聊天後剛要離開被撞命危

2019-08-25 18:33

進隆泰6號失聯8日發現殘骸 9船員仍下落不明

2019-08-25 18:08

颱風過境台南騎士不治 黃偉哲：不會迴避責任

2019-08-25 18:03

影／白鹿狂風吹斷路樹壓傷人 驚悚影像今曝光

2019-08-25 18:00

南市騎士撞路樹亡 南檢相驗：腋下背部裂傷併大量出血

2019-08-25 17:30

笨手笨腳偷洗衣店兌幣機 打臉同夥還觸動警鈴1人被捕

2019-08-25 17:10

便盆消毒器走火 國軍松山醫院加護病房竄火苗

2019-08-25 16:49

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

2019-08-25 16:45

18歲兒涉持刀揮舞又縱火 母急報案兒竟從19樓墜樓

2019-08-25 16:36

三總松山院區驚傳火警 幸未釀傷亡

2019-08-25 16:33

想成為演唱會團隊 男子潛入周興哲演唱會偷6張工作證

2019-08-25 15:00

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

2019-08-25 13:53

影／中年男巷弄內隨機行竊 僅得手224元便慘遭逮捕

2019-08-25 13:37

影／颱風夜醉男無理取鬧 遭警大外割撂倒壓制

2019-08-25 13:33

台南機車騎士樹枝穿胸而亡 市府忙清查到底算誰的

2019-08-25 13:26

模範警察小隊長方俊欽不敵病魔辭世 員警列隊送行

2019-08-25 13:20

颱風天跳海漂浮1小時不肯被救 海巡署長臉書苦勸別衝動

2019-08-25 12:55

郵差交信撞倒輪椅嬤致腦出血 業務過失傷害被判4月刑

2019-08-25 12:37

家族企業股分談不攏 叔罵姪「沒大沒小就是豬」吃官司

2019-08-25 12:05

傾倒樹枝「穿胸」 台南機車騎士送醫不治

2019-08-25 12:01

包廂傳出震耳舞曲 基隆警查獲越南妹脫精光陪酒

2019-08-25 11:47

U值媒／減塑為什麼這麼難推？

2019-08-25 11:39

廂型車後輪爆胎國三新竹段翻覆 1死7傷

2019-08-25 11:18

失智老翁騎單車走內線 後方車排長龍慢駛護駕

2019-08-25 11:10

台南青年追撞路樹死亡 家屬不捨難以接受

2019-08-25 10:35

颱風白鹿陸警解除 全台釀1死9傷

2019-08-25 10:16

台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車

2019-08-25 09:57
看更多

熱門文章

台南男子開車散心失控自撞 警方處理車禍撿到槍

2019-08-25 14:27

9人休旅車衝入墾丁紅柴坑漁港 眾人合力跳海救援

2019-08-25 20:25

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

2019-08-25 13:53

台版惡血案？ UCLA教授指控交大黃忠諤盜用研究數據

2019-08-25 15:26

包廂傳出震耳舞曲 基隆警查獲越南妹脫精光陪酒

2019-08-25 11:47

保全看上少年球友「鳥很大」 廁所內猥褻賠30萬換免關

2019-08-25 10:51

廂型車後輪爆胎國三新竹段翻覆 1死7傷

2019-08-25 11:18

南市騎士撞路樹亡 南檢相驗：腋下背部裂傷併大量出血

2019-08-25 17:30

新屋區永安漁港觀海橋上 中年男子落水

2019-08-25 16:51

影／八年級生「按摩」別人愛車 原來是怕肇逃露餡

2019-08-25 09:46

翁群能「三安」第一箭 苗警第一線配備防割手套

2019-08-25 09:10

影／彰化福寶濕地撿貝類 受困海中男子爬上車頂求救

2019-08-25 18:36

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

2019-08-25 16:45

國安局整飭紀律 涉私菸案未自清者回軍與行政懲處

2019-08-25 11:37

影／疑疲勞駕駛車撞民宅 婦人聊天後剛要離開被撞命危

2019-08-25 18:33

淡水警方威力掃蕩 破刑案6件交通違規15件

2019-08-25 11:11

18歲兒涉持刀揮舞又縱火 母急報案兒竟從19樓墜樓

2019-08-25 16:36

影／18樓陽台烹飪不慎 台南市東區大樓火災

2019-08-25 19:55

颱風天跳海漂浮1小時不肯被救 海巡署長臉書苦勸別衝動

2019-08-25 12:55

千萬珍貴木藝品藏放北投鐵皮屋 銷贓大咖遭起訴

2019-08-25 18:39

三總松山院區驚傳火警 幸未釀傷亡

2019-08-25 16:33

台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車

2019-08-25 09:57

影／北市木柵深夜打群架 一車撞警遭開槍

2019-08-25 13:33

台南機車騎士樹枝穿胸而亡 市府忙清查到底算誰的

2019-08-25 13:26

便盆消毒器走火 國軍松山醫院加護病房竄火苗

2019-08-25 16:49

颱風過境台南騎士不治 黃偉哲：不會迴避責任

2019-08-25 18:03

影／白鹿狂風吹斷路樹壓傷人 驚悚影像今曝光

2019-08-25 18:00

男子飲酒後半夜突想起仇家 偕友開13槍洩恨竟找錯地址

2019-08-25 09:10

南警小隊長林敬珉6人 偵破刑案績優榮獲表揚

2019-08-25 09:12

家族企業股分談不攏 叔罵姪「沒大沒小就是豬」吃官司

2019-08-25 12:05

郵差交信撞倒輪椅嬤致腦出血 業務過失傷害被判4月刑

2019-08-25 12:37

進隆泰6號失聯8日發現殘骸 9船員仍下落不明

2019-08-25 18:08

台南青年追撞路樹死亡 家屬不捨難以接受

2019-08-25 10:35

模範警察小隊長方俊欽不敵病魔辭世 員警列隊送行

2019-08-25 13:20

高雄平房火警 1男疑吸入過量濃煙陳屍倉庫

2019-08-25 21:52

影／黃忠諤斥曾憲榮抹黑 按鈴申告捍衛AI測癌細胞技術

2019-08-25 15:51

15萬罰不怕 肉攤老闆再違法聘越女遭判刑3月

2019-08-25 09:22

專勤隊掃蕩在台非法外來人口 雲林縣查獲31人違法

2019-08-25 09:46

颱風夜休旅車「中獎」 被斷裂樹枝擊破玻璃

2019-08-25 19:27

大陸運砂船金門海域沈沒 9名船員跳船海獲救

2019-08-25 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top