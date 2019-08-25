高雄平房火警 1男疑吸入過量濃煙陳屍倉庫

2019-08-25 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市前鎮區鎮發街上今晚間時發生平房火警，消防人員趕到現場，迅速控制火勢，但屋內仍有一名李姓男子疑似吸入過量濃煙死亡。記者邱奕能／翻攝 分享 facebook 高雄市前鎮區鎮發街上今晚間時發生平房火警，消防人員趕到現場，迅速控制火勢，但屋內仍有一名李姓男子疑似吸入過量濃煙死亡。

高雄市消防局今天晚間8點06分接獲報案，鎮發街上有一平房發生火警，消防局隨即調派瑞隆分隊、苓雅分隊、前鎮分隊等5個消防分隊共17車35人到場，佈水線進入火場於16分鐘後將火勢撲滅。

火警現場為一棟5、6坪平房，消防人員進入現場後發現倒在地上的李男（58歲），李在被救出後已失去呼吸心跳。至於起火原因由消防局火調科調查中，警方也依法報請地檢署相驗。

高雄市前鎮區鎮發街上今晚間時發生平房火警，消防人員趕到現場，迅速控制火勢，但屋內仍有一名李姓男子疑似吸入過量濃煙死亡。記者邱奕能／翻攝 分享 facebook