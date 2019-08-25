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反送中／荃葵青遊行 傳出香港警方拿出手槍瞄準示威者

男子騎機車自摔撞斷右腿 送醫不治

2019-08-25 21:09中央社 宜蘭縣25日電

宜蘭縣員山鄉今天發生死亡車禍，楊姓男子騎乘重機車行經一處彎道時，疑似超速打滑失控自摔，身體在地上滑行後，右腿撞到路旁反光桿，當場斷肢，送醫後不治。

警方初步調查，這起車禍發生於中午約12時30分，年約43歲楊姓男子騎乘重機車行經員山鄉圳頭路往內城方向一處彎道時，疑似超速打滑失控自摔，身體在地上滑行一段距離後，高速撞上路旁反光桿，右腳膝蓋以下當場被反光桿截斷，人車最後衝入一旁花田內，被救起時已沒有生命徵象，送往國立陽明大學附設醫院急救。

陽大附醫表示，楊男中午12時50分被送到醫院，但因傷重搶救無效，於下午1時40分宣告不治。

重機車禍花田

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