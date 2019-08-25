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影／白鹿狂風吹斷路樹壓傷人 驚悚影像今曝光

2019-08-25 18:00聯合報 記者賴香珊╱即時報導

白鹿颱風昨天襲台，南投縣大埔里地區因處迎風面，強勁風勢至災況頻傳，有民眾在魚池鄉水社梅荷園遭強風吹斷的樹木砸傷，雖傷勢無大礙，但今畫面曝光仍令人直呼「恐怖」；而風災後，各風景區今忙整頓，山區則傳出零星農損災情。

仁愛鄉山區因白鹿颱風帶來7至10級強陣風，因此傳出農損災情，力行、親愛等村番茄等蔬果和網室受損，白姓農民說，網室設施遭強風吹垮，而狂風勢挾雨水打在人身上都會痛了，更何況是番茄，不少番茄和植株被打死，只能拔掉重種。

清境地區高山花農則因經歷多次風災，今年提早防範，因此花卉網室受損狀況較輕微，香水百合花農說，颱風來襲前就先撤下網室帆布，同時將也以格網固定，才沒嚴重損害設施，但今檢視花圃發現強勁風勢仍造成部分花卉葉片受損。

另日月潭地區昨也針對災後環境整頓清理，日管處表示，颱風導致環湖公路沿線樹倒嚴重，前天著重大型樹木移除維持交通順暢，昨則動員在步道與碼頭區清理善後，同時巡檢修復碼頭浮排，確保使用安全性。

日月潭昨天瞬間颳起11級強陣風，當時水社的梅荷園通往涵碧半島道路1棵路樹疑不敵強風吹襲，巨大樹枝斷裂掉落，不偏不倚壓到路過3人，其中1男1女受傷送醫，所幸無生命危險，但民眾遭壓瞬間影片今曝光，景象驚悚駭人。

有民眾在魚池鄉水社梅荷園遭強風吹斷的樹木砸傷，雖傷勢無大礙，但今畫面曝光仍令人直...
有民眾在魚池鄉水社梅荷園遭強風吹斷的樹木砸傷，雖傷勢無大礙，但今畫面曝光仍令人直呼「恐怖」。 圖／讀者提供
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白鹿颱風災後碼頭

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