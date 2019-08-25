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便盆消毒器走火 國軍松山醫院加護病房竄火苗

2019-08-25 16:49聯合報 記者羅真╱即時報導

國軍松山醫院下午三點半左右傳出火警，國軍松山醫院上尉方棱溶表示，起因於院內加護病房的便盆消毒器走火，不過只有零星火苗，火苗僅限於便盆處、並未擴大，當下就有護理師趕緊請保全協助滅火，於5分鐘內滅火完畢，並未發生任何傷亡。至於起火原因，仍待調查。

國軍保全

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