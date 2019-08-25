三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

2019-08-25 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



三軍總醫院松山分院。 聯合報系資料照片／記者魏莨伊攝影 分享 facebook 國防醫學院三軍總醫院松山分院，今下午3時許驚傳火警，北市消防局不敢大意，立即派出人車馳援，抵達醫院後，發現起火點是加護病房的汙衣間，醫院人員已自行撲滅火勢，全案無人傷亡。

北市消防局今下午3點35分獲報，松山區健康路的國軍三總松山分院驚傳火警，緊急派出消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員53名趕往現場，起火地點位在2樓加護病房內的一處汙衣間，汙衣間內的1台機器疑似起火燃燒。

消防指出，人車抵達現場後，醫護人員已自行撲滅火勢，3點42分回報火勢撲滅，初步估計燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡，起火原因將交由火調科調查釐清。