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超捕大目鮪遭罰200萬 船主洪國鐘興訟敗訴

2019-08-25 13:12中央社 台北25日電

漁船船主洪國鐘超捕大目鮪配額90%，遭農委會開罰新台幣200萬元，他興訟抗罰主張，超捕就丟棄漁獲並未獲利，法院日前認定農委會依法開罰有理，判洪國鐘敗訴，還可上訴。

全案緣於，洪國鐘的德允漁船（95.57噸位），民國106年取得捕獲大目鮪許可配額22.8公噸，但漁船106年1月1日至11月11日為止，大目鮪漁獲量為27.893公噸，已超過配額20%，洪國鐘仍繼續捕撈，至11月28日時大目鮪總漁獲量為40.595公噸，已超過配額90%。

行政院農委會依違反遠洋漁業條例規定，開罰200萬元。洪國鐘不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理。

洪國鐘主張，漁船每天都用漁獲系統回傳漁獲量，農委會開罰前，沒給他陳述意見的機會，且他同年11月17日及28日有向農委會申購大目鮪配額共40公噸，每公噸8000元，同年12月1日得知超捕而且申購40公噸沒過關，就立刻停止捕撈並主動將超出的漁獲量18022公斤全數丟棄，並未獲利，而且有照農委會指示直接趕往模里西斯，接受觀察員檢查時漁獲量合於規定額度。

農委會則說，在同年12月15日有同意漁船增加5公噸大目鮪配額，但漁船同年11月11日至11月28日超捕違規期間，洪國鐘明知申購的配額尚未被核准，卻繼續違法超捕，洪國鐘明顯未善盡經營者責任，本件為依法開罰。

法院認定，就算洪國鐘把超額漁獲量丟棄，並接受觀察員檢查時漁獲量未超過配額，違法的超捕行為仍無法免罰，洪國鐘為漁船經營者，應熟悉遠洋漁業條例及作業管理辦法等規定，超捕行為就算不是故意，也應要注意，農委會雖然開罰前沒給洪國鐘陳述機會，但程序並沒有違法，因此判洪國鐘敗訴。全案還可上訴。

農委會行政院

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