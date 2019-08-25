颱風天跳海漂浮1小時不肯被救 海巡署長臉書苦勸別衝動

2019-08-25 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



白鹿颱風才剛遠離南台灣，海巡署長陳國恩就在海巡署長官方臉書上貼文：「我們懂你日子難過，但人生還有其他選擇」，原來是一名男子在昨天早上颱風來襲期間，因酒後情緒失控，從高雄西子灣跳海，海巡人員在颱風天花費力氣總算找到人，但對方始終不肯接受救援，直到一個小時後男子疲累才上岸，讓海巡署大嘆颱風天中已耗費大量搜救資源。

陳國恩昨天貼文中指出，「今天（24日）早上，我們接到民眾報案，有位男子在喝了酒之後，竟然從西子灣觀景台跳下。」

「在颱風期間，接獲自殺救援通報最是讓人心急。風雨交加的天氣狀況，任誰都沒有把握能順利把人給平安救回來。」

「第五岸巡隊的同仁接獲通報，趕緊出海救人，但因海象不佳，實在難以找到男子身影。經過一陣子搜尋後，才發現在海上漂浮的身影，但他好說歹說就是不肯接受救援，又經過了一個小時左右，男子才終於因為體力耗盡，選擇上岸。」

「這場救援任務耗費了我們大量的搜救資源，事後男子也依違反商港法函送裁罰。颱風來臨時，心情再不好，也請不要到岸邊看海散心，更不要跳海！」