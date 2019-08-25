台南青年被路樹壓死 家屬不捨難以接受

2019-08-25 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



白鹿颱風侵台，昨天深晚在台南市倒塌路樹壓死19歲林姓青年意外，林父說，兒子昨晚8點多吃完飯外出，因妻子擔心颱風天，所以打電話要兒子早點返家，沒想到返家途中發生意外，兒子平時很孝順乖巧，月底就要當兵，正在學冷氣裝修。

這此意外發生在台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，消防局勤務中心昨晚11點49分接報，安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口發生交通事故，安南分隊派出救護車前往救護，現場發現一名機車騎士趴在路上，右胸有開放性傷口，無呼吸心跳，緊急送安南醫院急救。

警方根據機車車籍查出，他是住在安南區的19歲林姓男子。林男被送到安南醫院急救，但因右胸有穿刺傷，傷勢嚴重，今天凌晨零點38分仍宣告傷重不治。

林父說，接到醫院通知兒子惡耗後，曾要求警方載他重回現場查看，抵達出事現場時，樹木已由環保局處理完畢。因妻子擔心颱風天，所以打電話要兒子早點返家，沒想到返家途中發生意外。昨晚接到醫院通知，趕到醫院兒子早已沒了生命，血也都流乾了，至今心情仍無法平復，至於會不會提出國賠問題，有人跟他提議，目前還沒有心思想這件事。