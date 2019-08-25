颱風白鹿陸警解除 全台釀1死9傷
颱風白鹿陸上颱風警報今早8時30分解除。中央災害應變中心災情最新統計指出，截至上午9時止，共釀1死9傷，目前還有1328戶停電，預計下午5時前修復。
根據中央氣象局最新觀測，輕度颱風白鹿逐漸遠離，早上8時30分解除陸上颱風警報，預計上午11時30分解除海上颱風警報。
應變中心截至上午9時止的災情統計指出，颱風白鹿襲台造成1死9傷。其中，台南市安南區昨晚11時49分發生一名年約18歲機車騎士撞上倒塌路樹，造成其右胸穿刺傷，送醫急救不治。
受傷部分，台南市2人受傷，包括24日台南市歸仁區一名21歲女騎士和中西區32歲男騎士因撞倒塌路樹，均受傷送醫；南投縣魚池鄉（日月潭）73歲老翁和48歲女性民眾因路樹倒塌壓傷。
另，台東縣蘭嶼鄉79歲老翁騎機車摔傷，台東縣達仁鄉79歲老翁於住家內被玻璃割傷；台東市一名18歲女子騎機車摔傷，台東市54歲男子遭家中物品砸傷，台東市59歲男子跌傷。
受到颱風白鹿影響，應變中心指出，曾停電用戶數達11萬7055戶，目前台東、花蓮、屏東、嘉義縣仍有1328戶待復電，預計下午5時前修復。
同時，公路預警性封閉2處；台東及花蓮土石流紅色警戒14條，全台黃色警戒則有251條，分佈於高雄、屏東、花蓮、台東。
應變中心說，這次因颱風白鹿累積疏散撤離人數為3436人，目前仍收容25處252人；各地路樹傾倒、道路積淹水、道路災情等一般災情計607件，都已派員處理。
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