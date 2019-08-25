親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

輕颱白鹿11時30分解除海警 八縣市豪雨大雨特報

3千萬用戶供電大崩壞！ 1棵樹扯出國家級貪汙黑幕

颱風白鹿陸警解除 全台釀1死9傷

2019-08-25 10:16中央社 台北25日電

颱風白鹿陸上颱風警報今早8時30分解除。中央災害應變中心災情最新統計指出，截至上午9時止，共釀1死9傷，目前還有1328戶停電，預計下午5時前修復。

根據中央氣象局最新觀測，輕度颱風白鹿逐漸遠離，早上8時30分解除陸上颱風警報，預計上午11時30分解除海上颱風警報。

應變中心截至上午9時止的災情統計指出，颱風白鹿襲台造成1死9傷。其中，台南市安南區昨晚11時49分發生一名年約18歲機車騎士撞上倒塌路樹，造成其右胸穿刺傷，送醫急救不治。

受傷部分，台南市2人受傷，包括24日台南市歸仁區一名21歲女騎士和中西區32歲男騎士因撞倒塌路樹，均受傷送醫；南投縣魚池鄉（日月潭）73歲老翁和48歲女性民眾因路樹倒塌壓傷。

另，台東縣蘭嶼鄉79歲老翁騎機車摔傷，台東縣達仁鄉79歲老翁於住家內被玻璃割傷；台東市一名18歲女子騎機車摔傷，台東市54歲男子遭家中物品砸傷，台東市59歲男子跌傷。

受到颱風白鹿影響，應變中心指出，曾停電用戶數達11萬7055戶，目前台東、花蓮、屏東、嘉義縣仍有1328戶待復電，預計下午5時前修復。

同時，公路預警性封閉2處；台東及花蓮土石流紅色警戒14條，全台黃色警戒則有251條，分佈於高雄、屏東、花蓮、台東。

應變中心說，這次因颱風白鹿累積疏散撤離人數為3436人，目前仍收容25處252人；各地路樹傾倒、道路積淹水、道路災情等一般災情計607件，都已派員處理。

中央災害應變中心災情最新統計指出，截至上午9時止，共釀1死9傷，目前還有1328...
中央災害應變中心災情最新統計指出，截至上午9時止，共釀1死9傷，目前還有1328戶停電，預計下午5時前修復。圖／取自氣象局網站
分享

台東颱風路樹

相關新聞

影／白鹿颱風侵台 台南機車騎士不幸被倒塌樹木壓死

2019-08-25 02:38

影／八年級生「按摩」別人愛車 原來是怕肇逃露餡

2019-08-25 09:46

台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車

2019-08-25 09:57

廂型車後輪爆胎國三新竹段翻覆 8傷者送醫

2019-08-25 11:18

失智老翁騎單車走內線 後方車排長龍慢駛護駕

2019-08-25 11:10

台南青年被路樹壓死 家屬不捨難以接受

2019-08-25 10:35

15萬罰不怕 肉攤老闆再違法聘越女遭判刑3月

2019-08-25 09:22

翁群能「三安」第一箭 苗警第一線配備防割手套

2019-08-25 09:10

颱風過境 台南深夜傳機車騎士追撞倒塌路樹無心跳

2019-08-25 01:28

世界警消運動會 女警奪3金

2019-08-25 00:15

酒後泳渡高雄港 酒醒恐罰50萬

2019-08-25 00:10

夜間開趴擾民 8逃逸移工被逮

2019-08-24 23:51

失智翁走失一整天 半夜被發現漫步快車道獲警尋回

2019-08-24 21:35

颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱

2019-08-24 20:17

大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍

2019-08-24 19:21

七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻

2019-08-24 18:41

白鹿來襲前夕失智嬤暗夜離家迷路 里長發動協尋

2019-08-24 17:53

風中送物資 員警助獨居老人度颱風夜

2019-08-24 17:24

影／逃逸移工自挖逃命密道 監視器、無線電防堵仍被抓

2019-08-24 17:18

颱風天除草 北市府外包工人落水命危

2019-08-24 16:43

警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」

2019-08-24 16:18

老翁跌路邊執著不就醫 大聲咆哮警祭親情攻勢

2019-08-24 15:48

清潔員路中涉險清除泥土堆 暖警交管守護安全

2019-08-24 15:45

死神手中搶命！男駕車突昏迷釀追撞 警持續CPR救回一命

2019-08-24 15:40

北市警防詐微電影 光頭神探、破案王子模擬2大詐騙手法

2019-08-24 15:36

不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗

2019-08-24 15:30

越南女子花美金1萬5偷渡費 2次來台被抓

2019-08-24 14:51

深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧

2019-08-24 14:22

老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家

2019-08-24 14:15

颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網

2019-08-24 13:52

「壞人不抓、抓良民」 醉男酒駕飆罵警 吃刑責又挨罰錢

2019-08-24 13:51

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來

2019-08-24 13:34

騎普通機車上橋違規 遭重機騎士假冒員警攔查

2019-08-24 13:04

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

自小客左轉遭對向2機車撞 男彈飛倒地倒地大出血

2019-08-24 12:52

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴

2019-08-24 12:20

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53
看更多

熱門文章

警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」

2019-08-24 16:18

爸要她原諒酒駕犯今反遭酒駕撞死 女兒淚訴：好諷刺！

2019-08-24 21:22

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍

2019-08-24 19:21

影／白鹿颱風侵台 台南機車騎士不幸被倒塌樹木壓死

2019-08-25 02:38

涉酒駕撞死環保志工 送貨工不發一語低頭致歉

2019-08-24 12:06

影／酒測值1.37醉女撞飛機車、計程車5傷 驚悚影片曝光

2019-08-24 12:10

酒駕釀環保志工3死 目擊者餘悸猶存：現場血肉模糊

2019-08-24 12:52

深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧

2019-08-24 14:22

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

背包包站超商前就是車手？桃園警非法搜索法院判無罪

2019-08-24 15:51

與同袍合不來 陸軍二兵翻牆逃離營區判3月

2019-08-24 18:03

私菸案未吐實 少將因LINE曝光

2019-08-25 00:12

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴

2019-08-24 12:20

酒駕衝撞環保志工釀3死悲劇 法院裁定收押了

2019-08-25 00:20

颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱

2019-08-24 20:17

中市豐原藥局 藥師夫婦頸部刀傷倒臥血泊中

2019-08-24 13:53

老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家

2019-08-24 14:15

不爽室友煮泡麵持電鍋狂毆 男還盼用過失傷害判輕點

2019-08-24 21:16

影／八年級生「按摩」別人愛車 原來是怕肇逃露餡

2019-08-25 09:46

他們抓漏控「鄰居害的」 技師：應該是結露反潮...

2019-08-24 16:50

颱風過境 台南深夜傳機車騎士追撞倒塌路樹無心跳

2019-08-25 01:28

六張犁網路戰聯隊營區凌晨失火 四人嗆傷受醫

2019-08-24 11:42

海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來

2019-08-24 13:34

酒駕撞環保志工釀3死 檢方訊後向法院聲請羈押

2019-08-24 22:00

男大生上網援交買點數 正妹沒出現被騙3萬

2019-08-24 22:11

不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗

2019-08-24 15:30

疑殺癱妻 退休藥劑師自殺獲救

2019-08-25 00:08

七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻

2019-08-24 18:41

翁群能「三安」第一箭 苗警第一線配備防割手套

2019-08-25 09:10

又是酒駕！貨車高速衝撞環保志工 3死3傷

2019-08-24 23:57

颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網

2019-08-24 13:52

「壞人不抓、抓良民」 醉男酒駕飆罵警 吃刑責又挨罰錢

2019-08-24 13:51

國防部六張犁營區清晨傳火警　疏散28人釀4輕傷無大礙

2019-08-24 12:35

影／逃逸移工自挖逃命密道 監視器、無線電防堵仍被抓

2019-08-24 17:18

台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車

2019-08-25 09:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top