台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車

2019-08-25 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



趙姓男子昨晚近凌晨12時許駕駛台電工程車要趕赴火場支援，行經嘉義巿文化路與世賢路口，與彭姓男子駕駛的轎車相撞，工程車一度起大火，還好雙方緊急脫困，消防人員到場迅速滅火，警方正釐清車禍原因中。