影／八年級生「按摩」別人愛車 原來是怕肇逃露餡

2019-08-25 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市胡姓男子月初駕駛休旅車行經東區東南街時，不慎擦撞停放在路旁的一輛轎車，胡自知轉彎時擦撞別人車輛，所以停好車後下車察看，發現該輛被撞轎車的左前側有刮傷，且板金凹陷，因此他就徒手對著車身做出「按摩」的動作，意圖復原板金，全程都被監視器拍攝下來，被害車主發現車頭刮傷後報警，警方通知胡到案，今依法函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，5日上午9時許接獲許姓男子報案，許車停在東區東南街，取車時發現轎車板金凹陷疑似遭到擦撞，希望警方幫忙調閱監視器，查出肇事車主，經調閱監視器後，發現是胡姓男子（27歲）在4日晚間10時許，開車行經該處時，擦撞許車，因此通知胡到案。

警方從監視器發現，胡駕駛的休旅車左轉時，不慎擦撞上路旁許車，他下車查看對方車損，對被撞車輛車損處「按摩」，試圖將擦撞造成的凹凸處復原，按壓撫摸數下之後，胡走回停車處駛離現場，不但沒有留下聯絡資訊，也未報警處理。

胡男到案時辯稱，當天在事故地點欲左轉，有輛垃圾車就停在路口，他為了閃避垃圾車才會擦撞路旁車輛，他下車查看發現對方車輛前保險桿凸起，但他趕著要去找朋友，因此沒有報案，直接將車輛開走等語。