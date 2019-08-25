親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

首起太空犯罪案！她在太空站上做這事 遭NASA調查

不花一毛錢保障百萬！史上最佛好險 你保了嗎？

翁群能「三安」第一箭 苗警第一線配備防割手套

2019-08-25 09:10聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣警局長翁群能上個月22上任，重視警察勤務人犯、案件、執勤「三安」原則，特別在縣務會議報告，爭取外勤第一線員警配備耐磨防割防護手套，縣長徐耀昌支持，警友會也贊助，40多萬元購買886雙路防割手套到位，執勤安全多一分保障。

縣警局指出，街頭暴力鬥毆、民眾糾紛等事件迭有所聞，且狀況瞬息萬變，除建立員警安全意識外，更應善用警用裝備，縣警局並計畫補購帽夾燈、肩燈、防曬袖套等第一線基層應勤裝備，使員警充分發揮洞察力、保持警覺心，安全前提下執勤。

苗栗縣警局添購防割手套應勤裝備，提供執勤使用。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局添購防割手套應勤裝備，提供執勤使用。圖／苗栗縣警局提供
分享
苗栗縣警局添購防割手套應勤裝備，提供執勤使用。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局添購防割手套應勤裝備，提供執勤使用。圖／苗栗縣警局提供
分享
苗栗縣警局添購防割手套應勤裝備，提供執勤使用。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局添購防割手套應勤裝備，提供執勤使用。圖／苗栗縣警局提供
分享

警察徐耀昌防曬

相關新聞

白鹿颱風侵台 台南機車騎士不幸被倒塌樹木壓死

2019-08-25 02:38

影／八年級生「按摩」別人愛車 原來是怕肇逃露餡

2019-08-25 09:46

台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車

2019-08-25 09:57

15萬罰不怕 肉攤老闆再違法聘越女遭判刑3月

2019-08-25 09:22

颱風過境 台南深夜傳機車騎士追撞倒塌路樹無心跳

2019-08-25 01:28

世界警消運動會 女警奪3金

2019-08-25 00:15

酒後泳渡高雄港 酒醒恐罰50萬

2019-08-25 00:10

夜間開趴擾民 8逃逸移工被逮

2019-08-24 23:51

失智翁走失一整天 半夜被發現漫步快車道獲警尋回

2019-08-24 21:35

颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱

2019-08-24 20:17

大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍

2019-08-24 19:21

七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻

2019-08-24 18:41

白鹿來襲前夕失智嬤暗夜離家迷路 里長發動協尋

2019-08-24 17:53

風中送物資 員警助獨居老人度颱風夜

2019-08-24 17:24

影／逃逸移工自挖逃命密道 監視器、無線電防堵仍被抓

2019-08-24 17:18

颱風天除草 北市府外包工人落水命危

2019-08-24 16:43

警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」

2019-08-24 16:18

老翁跌路邊執著不就醫 大聲咆哮警祭親情攻勢

2019-08-24 15:48

清潔員路中涉險清除泥土堆 暖警交管守護安全

2019-08-24 15:45

死神手中搶命！男駕車突昏迷釀追撞 警持續CPR救回一命

2019-08-24 15:40

北市警防詐微電影 光頭神探、破案王子模擬2大詐騙手法

2019-08-24 15:36

不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗

2019-08-24 15:30

越南女子花美金1萬5偷渡費 2次來台被抓

2019-08-24 14:51

深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧

2019-08-24 14:22

老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家

2019-08-24 14:15

颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網

2019-08-24 13:52

「壞人不抓、抓良民」 醉男酒駕飆罵警 吃刑責又挨罰錢

2019-08-24 13:51

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來

2019-08-24 13:34

騎普通機車上橋違規 遭重機騎士假冒員警攔查

2019-08-24 13:04

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

自小客左轉遭對向2機車撞 男彈飛倒地倒地大出血

2019-08-24 12:52

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴

2019-08-24 12:20

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

六張犁網路戰聯隊營區凌晨失火 四人嗆傷受醫

2019-08-24 11:42

正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規

2019-08-24 11:31

逾期越南籍移工非法打工遭逮 辯「只是混口飯吃」

2019-08-24 11:04

桃園蘆竹今晨重大車禍 環保志工遭撞3人無生命跡象

2019-08-24 09:43
看更多

熱門文章

拿老公「開房發票」找偵探 調查結果讓眾人噴飯

2019-08-24 10:22

警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」

2019-08-24 16:18

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

爸要她原諒酒駕犯今反遭酒駕撞死 女兒淚訴：好諷刺！

2019-08-24 21:22

大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍

2019-08-24 19:21

她停車發現地上躺著證件照 驚見「熟面孔」哭笑不得

2019-08-24 10:37

根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃

2019-08-24 10:25

白鹿颱風侵台 台南機車騎士不幸被倒塌樹木壓死

2019-08-25 02:38

涉酒駕撞死環保志工 送貨工不發一語低頭致歉

2019-08-24 12:06

環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元

2019-08-24 10:42

影／少年不滿被戴綠帽 前任糾眾砍傷現任男友斷指

2019-08-24 10:13

影／酒測值1.37醉女撞飛機車、計程車5傷 驚悚影片曝光

2019-08-24 12:10

影／求復合被諷「玻璃心」 男負氣持刀談判反被劃傷

2019-08-24 11:09

酒駕釀環保志工3死 目擊者餘悸猶存：現場血肉模糊

2019-08-24 12:52

深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧

2019-08-24 14:22

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

背包包站超商前就是車手？桃園警非法搜索法院判無罪

2019-08-24 15:51

與同袍合不來 陸軍二兵翻牆逃離營區判3月

2019-08-24 18:03

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

私菸案未吐實 少將因LINE曝光

2019-08-25 00:12

白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴

2019-08-24 12:20

正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規

2019-08-24 11:31

中市豐原藥局 藥師夫婦頸部刀傷倒臥血泊中

2019-08-24 13:53

酒駕衝撞環保志工釀3死悲劇 法院裁定收押了

2019-08-25 00:20

颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱

2019-08-24 20:17

老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家

2019-08-24 14:15

不爽室友煮泡麵持電鍋狂毆 男還盼用過失傷害判輕點

2019-08-24 21:16

他們抓漏控「鄰居害的」 技師：應該是結露反潮...

2019-08-24 16:50

六張犁網路戰聯隊營區凌晨失火 四人嗆傷受醫

2019-08-24 11:42

颱風過境 台南深夜傳機車騎士追撞倒塌路樹無心跳

2019-08-25 01:28

海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來

2019-08-24 13:34

酒駕撞環保志工釀3死 檢方訊後向法院聲請羈押

2019-08-24 22:00

男大生上網援交買點數 正妹沒出現被騙3萬

2019-08-24 22:11

七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻

2019-08-24 18:41

不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗

2019-08-24 15:30

疑殺癱妻 退休藥劑師自殺獲救

2019-08-25 00:08

颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網

2019-08-24 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top