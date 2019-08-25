翁群能「三安」第一箭 苗警第一線配備防割手套

相關新聞
白鹿颱風侵台 台南機車騎士不幸被倒塌樹木壓死2019-08-25 02:38
影／八年級生「按摩」別人愛車 原來是怕肇逃露餡2019-08-25 09:46
台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車2019-08-25 09:57
15萬罰不怕 肉攤老闆再違法聘越女遭判刑3月2019-08-25 09:22
颱風過境 台南深夜傳機車騎士追撞倒塌路樹無心跳2019-08-25 01:28
世界警消運動會 女警奪3金2019-08-25 00:15
酒後泳渡高雄港 酒醒恐罰50萬2019-08-25 00:10
夜間開趴擾民 8逃逸移工被逮2019-08-24 23:51
失智翁走失一整天 半夜被發現漫步快車道獲警尋回2019-08-24 21:35
颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱2019-08-24 20:17
大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍2019-08-24 19:21
七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻2019-08-24 18:41
白鹿來襲前夕失智嬤暗夜離家迷路 里長發動協尋2019-08-24 17:53
風中送物資 員警助獨居老人度颱風夜2019-08-24 17:24
影／逃逸移工自挖逃命密道 監視器、無線電防堵仍被抓2019-08-24 17:18
颱風天除草 北市府外包工人落水命危2019-08-24 16:43
警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」2019-08-24 16:18
老翁跌路邊執著不就醫 大聲咆哮警祭親情攻勢2019-08-24 15:48
清潔員路中涉險清除泥土堆 暖警交管守護安全2019-08-24 15:45
死神手中搶命！男駕車突昏迷釀追撞 警持續CPR救回一命2019-08-24 15:40
北市警防詐微電影 光頭神探、破案王子模擬2大詐騙手法2019-08-24 15:36
不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗2019-08-24 15:30
越南女子花美金1萬5偷渡費 2次來台被抓2019-08-24 14:51
深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧2019-08-24 14:22
老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家2019-08-24 14:15
颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網2019-08-24 13:52
「壞人不抓、抓良民」 醉男酒駕飆罵警 吃刑責又挨罰錢2019-08-24 13:51
正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采2019-08-24 13:37
海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來2019-08-24 13:34
騎普通機車上橋違規 遭重機騎士假冒員警攔查2019-08-24 13:04
颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救2019-08-24 12:55
自小客左轉遭對向2機車撞 男彈飛倒地倒地大出血2019-08-24 12:52
七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警2019-08-24 12:38
白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴2019-08-24 12:20
影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮2019-08-24 11:53
六張犁網路戰聯隊營區凌晨失火 四人嗆傷受醫2019-08-24 11:42
正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規2019-08-24 11:31
逾期越南籍移工非法打工遭逮 辯「只是混口飯吃」2019-08-24 11:04
桃園蘆竹今晨重大車禍 環保志工遭撞3人無生命跡象2019-08-24 09:43
熱門文章
拿老公「開房發票」找偵探 調查結果讓眾人噴飯2019-08-24 10:22
警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」2019-08-24 16:18
颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救2019-08-24 12:55
爸要她原諒酒駕犯今反遭酒駕撞死 女兒淚訴：好諷刺！2019-08-24 21:22
大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍2019-08-24 19:21
她停車發現地上躺著證件照 驚見「熟面孔」哭笑不得2019-08-24 10:37
根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃2019-08-24 10:25
白鹿颱風侵台 台南機車騎士不幸被倒塌樹木壓死2019-08-25 02:38
涉酒駕撞死環保志工 送貨工不發一語低頭致歉2019-08-24 12:06
環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元2019-08-24 10:42
影／少年不滿被戴綠帽 前任糾眾砍傷現任男友斷指2019-08-24 10:13
影／酒測值1.37醉女撞飛機車、計程車5傷 驚悚影片曝光2019-08-24 12:10
影／求復合被諷「玻璃心」 男負氣持刀談判反被劃傷2019-08-24 11:09
酒駕釀環保志工3死 目擊者餘悸猶存：現場血肉模糊2019-08-24 12:52
深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧2019-08-24 14:22
環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」2019-08-24 17:29
正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采2019-08-24 13:37
環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責2019-08-24 14:12
影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮2019-08-24 11:53
背包包站超商前就是車手？桃園警非法搜索法院判無罪2019-08-24 15:51
與同袍合不來 陸軍二兵翻牆逃離營區判3月2019-08-24 18:03
七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警2019-08-24 12:38
私菸案未吐實 少將因LINE曝光2019-08-25 00:12
白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴2019-08-24 12:20
正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規2019-08-24 11:31
中市豐原藥局 藥師夫婦頸部刀傷倒臥血泊中2019-08-24 13:53
酒駕衝撞環保志工釀3死悲劇 法院裁定收押了2019-08-25 00:20
颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱2019-08-24 20:17
老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家2019-08-24 14:15
不爽室友煮泡麵持電鍋狂毆 男還盼用過失傷害判輕點2019-08-24 21:16
他們抓漏控「鄰居害的」 技師：應該是結露反潮...2019-08-24 16:50
六張犁網路戰聯隊營區凌晨失火 四人嗆傷受醫2019-08-24 11:42
颱風過境 台南深夜傳機車騎士追撞倒塌路樹無心跳2019-08-25 01:28
海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來2019-08-24 13:34
酒駕撞環保志工釀3死 檢方訊後向法院聲請羈押2019-08-24 22:00
男大生上網援交買點數 正妹沒出現被騙3萬2019-08-24 22:11
七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻2019-08-24 18:41
不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗2019-08-24 15:30
疑殺癱妻 退休藥劑師自殺獲救2019-08-25 00:08
颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網2019-08-24 13:52
留言