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大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍

2019-08-24 19:21聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹東鎮安東路上一間大樓的頂樓鴿舍發生火災，消防局勤指中心接獲報案，立刻派遣2大隊、竹東、橫山、北埔分隊共9車前往搶救，所幸火勢很快就被撲滅，無人傷亡。

消防局表示，今天下午5點28分接獲民眾報案，表示安東路上一間大樓的頂樓鴿舍發生火災，消防局獲報後立刻派員到場搶救，僅用17分鐘就將火勢撲滅，且火災未波及其他民宅、大樓，目前鴿舍中遭祝融之災的鴿子數量不詳，警消單位調查中，而起火原因後續將由火調人員鑑定釐清。

這場火災也被路過的民眾拍下po上臉書社團，並指出火勢相當大，且因風勢大，不少火屑被吹落。

這場火災也被路過的民眾拍下po上臉書社團，並指出火勢相當大，且因風勢大，不少火屑...
這場火災也被路過的民眾拍下po上臉書社團，並指出火勢相當大，且因風勢大，不少火屑被吹落。圖／擷取自臉書社團「竹東小鎮」
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竹東鎮安東路上一間大樓的頂樓鴿舍發生火災，消防局獲報後立刻派員到場搶救，僅用17...
竹東鎮安東路上一間大樓的頂樓鴿舍發生火災，消防局獲報後立刻派員到場搶救，僅用17分鐘就將火勢撲滅。圖／消防局提供
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火災新竹北埔

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