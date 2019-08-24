白鹿颱風北市傳災情 除草工人落水命危

2019-08-24 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



白鹿颱風從屏東登陸，但稍早台北測站已測到9級的強陣風，下午也傳出災情，一名除草工人落水命危，送醫搶救。

消防局指出，發生時間在下午3點20分許，地點位於南港區研究院路4段，現場是北市大地工程處外包河川整地工程，一名男性工人約70歲，除草時不慎滑落約3米深的深潭，消防局人員抵達現場救起工人，已無呼吸心跳，目前送往三軍總醫院搶救中。