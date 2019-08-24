北市警防詐微電影 光頭神探、破案王子模擬2大詐騙手法

2019-08-24 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市警文山一分局日前拍攝詐騙預防宣導微電影，由分局長許頌嘉親自指導、偵查隊刑事人員擔任被害人及詐騙集團成員，模擬真實詐騙情境，說明「交易」及「冒名」2大詐騙手法，讓民眾深刻了解詐騙案件如何防範。

劇情內容先是由號稱「警界馮迪索」的光頭神探模擬網路援交，詐騙集團利用年輕女子無害口吻，利誘男子先買10萬元點數作為保證金，以此進行詐騙，屬常見的交易詐騙；再由從警30年的「破案王子」接獲電話稱兒子遭人綁架，詐騙得手30萬元，模擬詐騙集團假冒親人遭綁架情境，屬常見冒名詐騙手法。

警方表示，詐騙犯罪是在雙方資訊地位不對等的情境下進行欺瞞性犯罪，屬於敵暗我明情況，但詐騙手法不出老梗，民眾遇到詐騙危機，應保持清醒冷靜，即可避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

警方說，詐騙手法分為「交易」與「冒名」二大類型。例如在臉書平台購物匯款後未收到貨品、網友要求被害人購買遊戲點數拍照給對方等，都是交易類型。