親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案偵辦
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世羽賽／難跨8強魔咒 戴資穎：雨過總會天晴

輕颱白鹿中心預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

北市警防詐微電影 光頭神探、破案王子模擬2大詐騙手法

2019-08-24 15:36聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市警文山一分局日前拍攝詐騙預防宣導微電影，由分局長許頌嘉親自指導、偵查隊刑事人員擔任被害人及詐騙集團成員，模擬真實詐騙情境，說明「交易」及「冒名」2大詐騙手法，讓民眾深刻了解詐騙案件如何防範。

劇情內容先是由號稱「警界馮迪索」的光頭神探模擬網路援交，詐騙集團利用年輕女子無害口吻，利誘男子先買10萬元點數作為保證金，以此進行詐騙，屬常見的交易詐騙；再由從警30年的「破案王子」接獲電話稱兒子遭人綁架，詐騙得手30萬元，模擬詐騙集團假冒親人遭綁架情境，屬常見冒名詐騙手法。

警方表示，詐騙犯罪是在雙方資訊地位不對等的情境下進行欺瞞性犯罪，屬於敵暗我明情況，但詐騙手法不出老梗，民眾遇到詐騙危機，應保持清醒冷靜，即可避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

警方說，詐騙手法分為「交易」與「冒名」二大類型。例如在臉書平台購物匯款後未收到貨品、網友要求被害人購買遊戲點數拍照給對方等，都是交易類型。

另假冒檢察官監管帳戶、假冒親人借錢或遭綁架要求被害人匯款等，皆是冒名類型。民眾應僅記防詐要訣「提高警覺、多方查證」，並善用165反詐騙專線，或親洽各派出所諮詢，避免陷入詐騙情境而不自覺。

微電影由文山一分局長許頌嘉親自指導。記者李隆揆／翻攝
微電影由文山一分局長許頌嘉親自指導。記者李隆揆／翻攝
分享
警方提醒，民眾應僅記防詐要訣「提高警覺、多方查證」、「一聽二掛三查證」原則。記者...
警方提醒，民眾應僅記防詐要訣「提高警覺、多方查證」、「一聽二掛三查證」原則。記者李隆揆／翻攝
分享
片中「警界馮迪索」與「破案王子」皆為詐騙案被害人。記者李隆揆／翻攝
片中「警界馮迪索」與「破案王子」皆為詐騙案被害人。記者李隆揆／翻攝
分享

詐騙集團綁架微電影

相關新聞

死神手中搶命！男駕車突昏迷釀追撞 警持續CPR救回一命

2019-08-24 15:40

不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗

2019-08-24 15:30

越南女子花美金1萬5偷渡費 2次來台被抓

2019-08-24 14:51

深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧

2019-08-24 14:22

老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家

2019-08-24 14:15

颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網

2019-08-24 13:52

「壞人不抓、抓良民」 醉男酒駕飆罵警 吃刑責又挨罰錢

2019-08-24 13:51

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來

2019-08-24 13:34

騎普通機車上橋違規 遭重機騎士假冒員警攔查

2019-08-24 13:04

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

自小客左轉遭對向2機車撞 男彈飛倒地倒地大出血

2019-08-24 12:52

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規

2019-08-24 11:31

逾期越南籍移工非法打工遭逮 辯「只是混口飯吃」

2019-08-24 11:04

桃園蘆竹今晨重大車禍 環保志工遭撞3人無生命跡象

2019-08-24 09:43

酒醉恐嚇市民專線「我有炸彈」 魯莽男確定吃3月刑

2019-08-24 09:40

我國海巡旗飄揚日本富士山頂 連日登山客都鼓掌歡呼

2019-08-23 23:55

女屋主關門阻火勢 救了全家

2019-08-23 23:27

基隆一輛休旅車失控撞計車程、機車 5人受傷送醫

2019-08-23 22:48

大樓冒煙創世安養植物人就住樓下 幸火勢撲滅虛驚一場

2019-08-23 22:31

被稱越南郭富城被逮 女性友人為他當場爭風吃醋

2019-08-23 21:40

颱風天雨後視線不佳 小貨車自撞一人傷

2019-08-23 21:38

新北金山洗衣店清晨遭竊 2男搜刮零錢櫃2萬元逃逸

2019-08-23 20:44

頂樓住戶漏水驚見9水塔全在她家樓上 律師：要適當分配

2019-08-23 20:41

影／新北總動員 一天查獲非法移工、僱主、仲介共73人

2019-08-23 20:39

促進家庭和諧 北市警今辦親子日

2019-08-23 20:39

北市警局傍晚發布 15名中階警官調動

2019-08-23 18:56

白鹿來襲工人提前拆鷹架 疑安全帶斷裂7樓墜落摔死

2019-08-23 18:45

蘇澳漁船失聯疑尋獲翻船 船東指認失聯9人可能受困

2019-08-23 18:21

鐵漢柔情 警助視障人士洽公暖舉被讚爆

2019-08-23 18:14

颱風來襲海邊浪大 萬里龜吼近海域男浮屍漂上岸

2019-08-23 17:36

逾期移工變身「蜘蛛人」廢眷舍頂樓搭帳篷度日

2019-08-23 17:24

火警受困一家3人順利逃生 全因女主人「這動作」

2019-08-23 17:12

獨／落漆！毒蟲送友人台中地院報到 反被警抓包吸毒

2019-08-23 16:13

台中監獄附近空地 遭傾倒機車零件

2019-08-23 15:55

處理車禍還幫忙抱幼童被貼網按讚 女警：就幫忙一下

2019-08-23 15:31

進隆泰6號失聯 案發海域附近發現疑似漁船殘骸

2019-08-23 14:45
看更多

熱門文章

拿老公「開房發票」找偵探 調查結果讓眾人噴飯

2019-08-24 10:22

山老鼠拒捕朝眉心開槍自殺 警：他先朝警方開數槍

2019-08-23 16:13

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

逾期移工變身「蜘蛛人」廢眷舍頂樓搭帳篷度日

2019-08-23 17:24

根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃

2019-08-24 10:25

胖虎約炮3少女還偷拍 再用裸照逼性交被法官重判

2019-08-23 18:56

基隆一輛休旅車失控撞計車程、機車 5人受傷送醫

2019-08-23 22:48

桃園蘆竹今晨重大車禍 環保志工遭撞3人無生命跡象

2019-08-24 09:43

辜仲諒被控海外掏空百億 一審判無罪

2019-08-23 16:08

她停車發現地上躺著證件照 驚見「熟面孔」哭笑不得

2019-08-24 10:37

被稱越南郭富城被逮 女性友人為他當場爭風吃醋

2019-08-23 21:40

私菸案LINE對話曝光「老闆大放送 快去揪菸」

2019-08-24 00:23

女屋主關門阻火勢 救了全家

2019-08-23 23:27

影／求復合被諷「玻璃心」 男負氣持刀談判反被劃傷

2019-08-24 11:09

我國海巡旗飄揚日本富士山頂 連日登山客都鼓掌歡呼

2019-08-23 23:55

影／少年不滿被戴綠帽 前任糾眾砍傷現任男友斷指

2019-08-24 10:13

頂樓住戶漏水驚見9水塔全在她家樓上 律師：要適當分配

2019-08-23 20:41

環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元

2019-08-24 10:42

早知違法？機邊交貨 吳宗憲憂「出事」卻硬闖

2019-08-24 00:33

影／酒測值1.37醉女撞飛機車、計程車5傷 驚悚影片曝光

2019-08-24 12:10

除特勤外…總統女隨扈、廚師都上菸榜

2019-08-24 00:47

涉酒駕撞死環保志工 送貨工不發一語低頭致歉

2019-08-24 12:06

酒駕釀環保志工3死 目擊者餘悸猶存：現場血肉模糊

2019-08-24 12:52

白鹿來襲工人提前拆鷹架 疑安全帶斷裂7樓墜落摔死

2019-08-23 18:45

私菸案首波偵結 少將林國欽加入採購團另案再查

2019-08-23 15:55

新聞眼／偵查設天花板？「切割起訴」誰能服

2019-08-24 00:30

私菸案首波偵結 起訴吳宗憲、邱彰信等13人

2019-08-24 00:42

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

私菸案北檢臨危受命 邢泰釗組精兵33天迅速結案

2019-08-23 17:35

嘉檢查地下匯兌 孫姓女子今到案坦承有經手5億元

2019-08-23 18:19

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規

2019-08-24 11:31

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

詐騙集團跑遍歐洲 葡萄牙搜別墅抓台籍19人

2019-08-23 15:53

颱風來襲海邊浪大 萬里龜吼近海域男浮屍漂上岸

2019-08-23 17:36

遭控掏空百億 辜仲諒等中信人全無罪

2019-08-24 00:17

海外掏空案「中信有關」被告全無罪 律師：尊重判決

2019-08-23 16:45

獨／落漆！毒蟲送友人台中地院報到 反被警抓包吸毒

2019-08-23 16:13

北市警局傍晚發布 15名中階警官調動

2019-08-23 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top