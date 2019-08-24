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白鹿颱風豪雨 鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救

2019-08-24 15:34聯合報 記者羅紹平╱即時報導

白鹿颱風帶來豪雨， 今天下午1點51分傳出鹿野鄉五十戶地區道路積水， 水深到大人的腰部，一輛廂型車被淹半個車身高，車內有老人小孩4人受困， 台東縣消防局獲報及時派人員前往救援，下午2點8分由延平消防分隊將4人救出，4人有驚無險脫困。

白鹿颱風豪雨，今天下午造成鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救。圖／台東縣消防局提供
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白鹿颱風豪雨，今天下午造成鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救。圖／台東縣消防局提供
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白鹿颱風豪雨，今天下午造成鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救。圖／台東縣消防局提供
白鹿颱風豪雨，今天下午造成鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救。圖／台東縣消防局提供
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白鹿颱風豪雨台東

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