不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗

2019-08-24 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市林姓男子在新化區體育公園附近發現有4、5隻小狗，疑似長期沒有食物吃都瘦成皮包骨，但想救助卻因有圍籬無法進入，他找不到地主及飼主，只能每天下班後前來餵食，並上網爆料希望有人協助救出小狗。台南市動保處表示，接獲民眾通報已前往處理，小狗現況是沒有獲得良好照顧，目前還沒找到飼主，但小狗所在地點可以遮風擋雨，也有熱心人士提供食物和飲水，還無緊急安置的迫切需要。

林姓男子指出，小狗被關住的地方很偏僻，他也是無意間看到，有4大1小，小狗約才2個月大，都瘦成皮包骨，因附近找不到有人，他只能先帶飼料和飲水過去餵食，但還要希望能夠想辦法，把小狗救出來，如果是飼主關著又不給食物，就太沒良心了。消息傳出後引起網友關切，有熱心人士趕往送飼料，小狗看到有人就立刻靠過來，無辜求助的眼神更令人不忍。