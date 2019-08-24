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越南女子花美金1萬5偷渡費 2次來台被抓

2019-08-24 14:51中央社 新竹縣24日電

33歲越南籍梅姓女子為來台工作，共花美金1萬5000元偷渡費，7月成功抵台，並在新竹打工，昨天被移民署新竹縣專勤隊查獲，今天將她送至南投縣暫時收容，等待遣返回國。

新竹縣專勤隊今天表示，昨天前往新竹縣竹北市、湖口鄉等工業區，到餐飲小吃店、以及出租公寓等處執行查緝，共逮捕23名非法外籍移工，也查獲4名非法雇主，將依法究辦。

新竹縣專勤隊表示，其中，梅姓女子在2015年5月間，以監護工名義申請來台打工獲准，卻在抵達台灣後，工作約5個月逃逸失聯，直至去年1月中旬查獲，將她遣返後已被限制入境。

新竹縣專勤隊指出，梅女坦承從台灣遣返回國後，為再次來台賺錢，她透過人蛇集團協助，以偷渡方式來台，繳交美金7500元，從中國沿海搭乘漁船偷渡來台，第一次偷渡就被抓，隨後又被遣返。

新竹縣專勤隊表示，但梅女不死心，再以同方式偷渡來台，7月底成功偷渡，也在新竹縣找到工作，昨天再次被捕。梅女感到懊悔，也因偷渡來台，欠下偷渡費共美金1萬5000元（約新台幣45萬元）。

新竹縣專勤隊表示，由於非法外籍移工在台同鄉眾多，且工資是越南的4至5倍，但因台灣市場需要，打工獲利豐，透過人蛇居間牽線，甘冒風險再次偷渡來台打工。

新竹縣專勤隊指出，這次查獲失聯移工18名、逾期停留外僑5名以及非法雇主4名，非法移工及逾期停留外僑皆依違反「入出國及移民法」帶回收容安置，並等待遣返。至於雇主部分，移請新竹縣政府勞工處依法裁處。

新竹偷渡打工

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