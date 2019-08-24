正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三重警分局巡官黃佩紋，代表台灣赴中國大陸參與2019年世界警察消防運動會，在柔道及柔術項目奪下3面金牌，消息傳回台灣讓國人為之振奮，也讓家人倍感光榮，分局同仁稱讚黃佩紋不僅外型亮麗出眾，有著一雙能迷倒人的水汪汪大眼，卻也想不到同時是柔道高手，連男同事們都不得不對她刮目相看。

黃佩紋（27歲）本月12日代表台灣參加在四川成都所舉辦的2019年世界警察消防運動會，其中分別在柔道、柔術及角力項目都奪下佳績，一共抱回3金1銅，為國爭光，消息傳回國讓她的家人都感到光榮與欣慰。

國小時為了想學習才藝，原本對鋼琴有興趣的她，因為家庭環境並不寬裕，不得不忍痛放棄，卻反而意外接觸了學校免費開辦的柔道課程，從此開始了她的柔道生涯，並陸續代表學校參賽，曾獲得全國中等學校運動會第四量級、全國大專運動會第三量級金牌。

為了一圓夢想，報考大學時黃佩紋頂著優秀的成績，毅然決然選擇了警察大學就讀，她說，知道警校有柔道課程，自己也對從警有股熱忱，能同時兼顧照顧家人與培養興趣的目的，讓她沒有理由不選警大就讀。

因在學校表現優異，雖然從警大畢業後就立即分發到三重警分局服務，但黃佩紋都會利用休假的時間自主訓練，也因此被長官看重她的柔道底子，還特別聘請她回警察專科學校擔任柔道教官，讓她能傳授學弟妹專業的柔術技巧。