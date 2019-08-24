辱警有病就要趕快醫 男判賠3萬元

2019-08-24 13:26 中央社 台北24日電



莊姓男子自認簡姓員警拒絕受理報案，在派出所公然辱罵員警「有病就要趕快就醫」、「現在當警察就像你頭殼秀逗了」等語，遭員警求償。士院日前判決莊男賠償3萬元，可上訴。

士林地方法院判決書指出，民國106年7月26日凌晨，莊姓男子在台北市警局內湖分局港墘派出所內，不滿簡姓員警處理案件方式，公然辱罵「有病就要趕快就醫」、「現在當警察就像你頭殼秀逗了」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，甚至作勢吐水、丟擲紙杯侮辱員警。

簡姓員警求償10萬元，莊姓男子則辯稱，是簡姓員警拒絕受理報案在先，他基於警專學長的立場，指正員警態度，並對員警執行職務發表適當評論，並非不法侵害員警名譽權。

承審法官認為，「現在當警察就像你頭殼秀逗了」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」等語，均會使一般人以為員警頭腦不清或非屬善類，莊男未用其它較為適當的言語發表評論，只是流於無謂謾罵或嘲諷。

法官也認為，莊姓男子無法證明「有病就要趕快就醫」等語與事實相符，顯然是惡意貶抑員警社會聲譽，而非善意發表言論，況且簡姓員警並無拒絕受理報案等不當情事，莊男出於個人自由意志所為，應自負其責。

法官審酌雙方經濟能力、社會地位、侵權手段，日前判決莊姓男子賠償簡姓員警精神慰撫金新台幣3萬元，可上訴。