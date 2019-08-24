騎普通機車上橋違規 遭重機騎士假冒員警攔查

2019-08-24 13:04 中央社 台北24日電



邱姓男子日前騎機車行經台北市南湖大橋，遭一名重型機車騎士攔阻，對方自稱是警察，認為邱男違規，雙方爆發口角，邱男事後報警。警方查出，車主沒有員警身分，將依法偵辦。

台北市警察局內湖分局偵查隊副隊長黃冠豪今天指出，昨天深夜接獲33歲邱男報案，指稱日前深夜騎車行經南湖大橋時，遭人無故攔車，對方自稱是警察並提及，因他騎白牌普通機車違規行駛快速道路，要求靠邊停車。

邱男發現對方未穿警服，且未騎警車，質疑對方身分時卻遭怒罵，雙方爆發口角爭執，重機騎士才離去。邱男事後備妥監視器畫面前往警局報案。

警方從邱男提供影像內容發現，涉嫌攔車的男子未穿警制服，掌握重機車牌後，經調查，發現52歲車主郭姓男子也非警察身分，但目前不清楚是否由車主騎車還是另有親友使用車輛。

警方將通知車主到案說明，警訊後會依強制罪、冒充公務員罪嫌偵辦，並針雙方涉嫌違規行駛、危險駕車等狀況，依道路交通管理處罰條例開罰。

警方指出，騎乘普通重型機車的邱男確屬違規，但也呼籲，若發現駕駛人違反交通規則可直接報警，不要跟對方發生口角衝突，此外，若遇有人冒充員警，可立即撥打110或要求前往鄰近派出所進行查證。